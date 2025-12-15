Iranski režim ne prizanaša: aretiral Nobelovo nagrajenko za mir, sicer iransko oporečnico, njeno preživetje je pod vprašajem

Piše: C. R.

Iransko aktivistko in Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohamadi, ki so jo iranske varnostne sile v petek aretirale skupaj z več drugimi aktivisti, so zaradi slabega počutja po nasilni aretaciji dvakrat prepeljali v bolnišnico. Mohamadi je po navedbah njene družine še vedno v priporu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mohamadi je med aretacijo utrpela “hude in ponavljajoče se udarce s palico v glavo in vrat”, med telefonskim klicem pa “njeno fizično stanje ni bilo dobro”, je v izjavi zapisala njena fundacija in sporočila, da so jo dvakrat odpeljali na urgenco.

Nobelovo nagrajenko za mir leta 2023 in več drugih aktivistov so v petek pridržali v mestu Mašhad na severovzhodu Irana na žalni slovesnosti po smrti odvetnika in vidnega zagovornika človekovih pravic Hosrova Alikordija, ki so ga ta mesec našli mrtvega v njegovi pisarni.

Hamid Mohamadi, eden od njenih bratov, ki živi na Norveškem, je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da je sestra Narges poklicala drugega brata v Iranu in mu povedala, da so jo “brutalno” udarili po glavi in obrazu ter jo odpeljali na pregled k zdravniku. Dodal je, da ni hospitalizirana in je še vedno v priporu.

Po navedbah njene družine je Mohamadi v kratkem telefonskem klicu dejala, da je zaradi slabega ravnanja dvakrat potrebovala zdravljenje v bolnišnici, iranske varnostne sile pa so jo opozorile, da bi bili lahko kmalu ogroženi tudi njeni sorodniki.

Družini je še povedala, da ne ve, katera varnostna agencija jo je aretirala, niti tega, kje so skupaj z drugimi aktivisti trenutno pridržani. Svoje odvetnike je pozvala, naj nemudoma razjasnijo njen položaj, je še navedla družina, verodostojnosti izjav pa še ni bilo mogoče uradno preveriti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iranski aktivisti, vključno z nagrajenim filmskim ustvarjalcem Jafarjem Panahijem, so danes pozvali k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Narges Mohamadi in drugih aretiranih aktivistov. Dogodek na žalni slovesnosti za Alikordija po njihovem “odraža zaskrbljujoče stanje svobode in varnosti ter posledično neučinkovitost in pomanjkanje odgovornosti oblasti v današnjem Iranu”.