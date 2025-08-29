Iran letos usmrtil več kot 800 ljudi

Piše: C. R.

Iranske oblasti so od začetka leta usmrtile vsaj 841 ljudi, je danes sporočil Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice (OHCHR). Visoko število kaže na sistematično uporabo smrtne kazni kot orodja državnega ustrahovanja, nesorazmerno pogosto pa so na smrt obsojene etnične manjšine in migranti, so opozorili v uradu.

“Iranske oblasti so od začetka leta do 28. avgusta usmrtile vsaj 841 ljudi,” je v izjavi za medije danes povedala tiskovna predstavnica OHCHR Ravina Shamdasani. Opozorila je, da je dejanska situacija zaradi pomanjkanja transparentnosti morda še slabša.

Julija letos je po njenih besedah Iran usmrtil vsaj 110 oseb, kar je dvakrat toliko kot julija 2024.

Visoko število usmrtitev kaže na sistematično uporabo smrtne kazni kot orodja državnega ustrahovanja, nesorazmerno pogosto pa so na smrt obsojene pripadniki etničnih manjšin in migranti, je opozorila Shamdasani.

Smrtna kazen je nezdružljiva s pravico do življenja in nezdružljiva s človeškim dostojanstvom ter povzroča nesprejemljivo tveganje za usmrtitve nedolžnih ljudi, je dodala.

Po navedbah Shamdasani v Iranu na usmrtitev trenutno čaka 11 ljudi, med njimi jih je šest obtoženih oboroženega upora zaradi domnevnega članstva v iranski opozicijski skupini Mudžahedin-e Kalk (MEK). Iransko sodišče naj bi prejšnji teden potrdilo tudi smrtno kazen za aktivistko za pravice delavcev Šarifeh Mohamadi.