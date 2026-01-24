(INTERVJU) V novi reviji Demokracija preberite: András László: »Temeljne spremembe znotraj evropske politike se bodo zgodile le, če bo prišlo do temeljnih sprememb pri nacionalnih politikah«

Piše: Andrej Sekulović

András László je madžarski poslanec Evropskega parlamenta in član stranke Fidesz. Z njim smo se pogovarjali o stanju znotraj Evropske unije, kot tudi o vzdušju na Madžarskem spričo pomembnih volitev, ki bodo letos aprila.

Gospod László, kot evropski poslanec ste član skupine Patrioti za Evropo, ki je razmeroma nova na evropskem parketu. Kako je nastala?

Skupina oziroma stranka Patrioti za Evropo je bila ustanovljena po evropskih volitvah leta 2024. Zelo hitro smo postali tretja največja skupina v Evropskem parlamentu. Kaj takega, da bi na novo ustanovljena skupina nemudoma postala tretja največja v parlamentu, se ni zgodilo še nikoli prej. Menim, da je to le odraz volje ljudstva oziroma evropskih državljanov, ki si želijo sprememb tako na evropski kot na nacionalni ravni. Zato nam je uspelo sestaviti to skupino, ki je združila konservativce, ekonomsko liberalne stranke, libertarno miselnost ter tudi nekatere popolnoma nove stranke v Evropskem parlamentu. K nam so prišli bivši člani Evropske ljudske stranke ter Identitete in demokracije pa tudi stranke, ki so se prvič pojavile v Evropskem parlamentu. Kot pravite, smo precej mlada skupina.

Kakšne so glavne smernice Patriotov za Evropo? Kakšno politiko zagovarjate?

Predstavljamo spremembe v Bruslju, predvsem na področju civilizacijskih vprašanj, kot so množične migracije ali levičarska zelena agenda, ki so aktualna v zadnjih letih. Zagovarjamo suverenost, saj od Lizbonske pogodbe leta 2009 ni bilo nobenih sprememb na evropski ravni. A kljub temu si evropske ustanove in Evropska komisija v praksi prisvajajo vse več moči, ki pa nima nobenih pravnih podlag. Zagovarjamo torej suverenost in politiko, ki postavlja Evropo in Evropejce na prvo mesto; zaščititi moramo naše meje in se vrniti k zdravi pameti glede gospodarskih regulacij in politike.

