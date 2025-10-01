(INTERVJU) Krzysztof Bosak: Poljski nacionalno-konservativen glas v Evropi glede priseljevanja

Piše: Lionel Baland

Krzysztof Bosak je podpredsednik poljske poslanske zbornice in sopredsednik poljske nacionalistične stranke Konfederacja (Konfederacija).

Konfederacja je izgubila enega od svojih članov, Konfederacja Korony Polskiej (Konfederacija poljske krone), potem ko je njen vodja Grzegorz Braun kandidiral na predsedniških volitvah maja 2025, kjer je tekmoval s kandidatom Konfederacije Slawomirjem Mentzenom. Kakšno je trenutno stanje znotraj Konfederacije?

Konfederacja je trenutno stabilno zavezništvo med dvema političnima strankama: konservativno, libertarno in prostotržno stranko Nowa Nadzieja (Novo upanje) ter nacionalno-konservativno stranko Ruch Narodowy (Nacionalno gibanje). Javnomnenjske ankete so precej dobre. Povprečni rezultat je 15 %, kar nam daje možnost, da po zakonodajnih volitvah pridobimo veliko parlamentarno skupino. Trdo delamo, da bi se pripravili na vse možne prihodnje scenarije.

Kakšna je razlika med obema političnima strankama, ki sestavljata Konfederacijo?

Rekel bi, da je Ruch Narodowy bolj konzervativen, katoliški in nacionalističen, Nowa Nadzieja pa je bolj za prosti trg in libertarna.

Karol Nawrocki je novi predsednik Republike Poljske. Ali je blizu idejam Konfederacije?

Jasno je, da je novi predsednik republike Karol Nawrocki ideološko in po svojem slogu nastopanja v javnih in političnih razpravah bližje našim idejam kot prejšnji predsednik republike Andrzej Duda.

Karol Nawrocki nam je pri nekaterih vprašanjih blizu, včasih celo bližje kot konservativni stranki Pravo in pravičnost (PiS). Vendar to ne velja za vsa vprašanja. To ni splošno pravilo. Odvisno je od vprašanja.

Karol Nawrocki je desničarski poljski domoljub in konservativec, ki si prizadeva zastopati ne le ideje Pravo in pravičnost (PiS), temveč tudi veliko število domoljubnih poljskih volivcev. Njegovo predsedovanje se je komaj začelo, zato je o tem malo povedati. Čakamo na nadaljnji razvoj dogodkov.

