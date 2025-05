(INTERVJU) Jessica Gill: Varnost žensk je ogrožena zaradi množičnih migracij

Piše: Álvaro Peñas

Jessica Gill je politična komentatorka in članica Fundacije za ekonomsko izobraževanje (Foundation for Economic Education).

Gill je ustanoviteljica organizacije Women’s Safety UK, ki razkriva spolne zločine, povezane z množičnimi migracijami.

Pravite, da je glavni problem za varnost britanskih žensk množična migracija, toda kakšen vpliv ima islamizacija vse več mest na ta proces?

Pred kratkim sem bila na GBNews in sodelovala v razpravi na to temo. Ko sem govorila o tolpah, ki se ukvarjajo z nadlegovanjem žensk, so mi povedali, da je v Združenem kraljestvu veliko muslimanov, ki so bili uspešni, kot da bi eno upravičevalo drugo. Kakor koli že, mislim, da ta problem ni omejen le na tiste iz muslimanskih držav, ampak na vse tiste, ki prihajajo iz kultur, ki ženske smatrajo za manjvredne.

Zato je velik problem množična migracija, saj je bilo v preteklosti, in govorim iz lastnih izkušenj v mestu, kjer sem odraščala, za ženske veliko varneje hoditi po ulici. Seveda ta varnost ni bila absolutna, vendar to nima nobene zveze z današnjim stanjem. Poleg tega naše oblasti zamižijo na eno oko in se pretvarjajo, da je vse v redu, da integracija deluje in da so vse kulture enakopravne.

Ali menite, da je »primer Rotherham« spremenil splošno dojemanje dogajanja v Združenem kraljestvu?

Zdaj vemo, da realnost tolp, ki so se ukvarjale z nadlegovanjem deklet, traja že desetletja, vendar večina ljudi ni vedela za te primere, dokler niso pred nekaj leti prišli v osrednje medije. Vemo tudi, da je policija, da se ne bi zapletla v rasno polemiko, zamižala na eno oko in ni storila tistega, kar bi morala, to je pomagala tem dekletom. In tudi ko je bila vsa medijska pozornost usmerjena v to vprašanje, oblasti spet niso podprle žrtev. Mislim, da je bil še en razlog, zakaj to ni prišlo na dan prej, ta, da so bile žrtve delavskega razreda; če bi se to zgodilo ljudem srednjega razreda, ne bi trajalo tako dolgo. Vendar pa so ta in drugi primeri sprožili reakcijo in vse več ljudi obsoja te razmere.

Laburistična vlada je proti tistim, ki so spregovorili, uporabila ostro represijo in cenzuro. Se ne bojite cenzure ali preganjanja zaradi spregovoritve o tej temi?

Iskreno, to je tveganje, ki ga je vredno sprejeti. To ni nič v primerjavi s tem, kar so morala prestati vsa ta dekleta in mislim, da jih mora nekdo braniti. Seveda mi je jasno, da bo organizacija trpela zaradi pravnih ukrepov in storili bomo vse, kar je v naši moči, da se temu izognemo, če bodo naša dejanja nenasilna in spoštljiva. Pripravljena sem na vse potrebne žrtve, vendar bi se počutila zelo slabo, če bi se kdo v moji skupini soočil s pravnimi težavami. Da bi se temu izognili, pripravljamo svoje ljudi ter zbiramo podporo in vire.

Več TUKAJ.