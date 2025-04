(INTERVJU) Jacek Karnowski: Tuskova Poljska ni več demokracija

Piše: Álvaro Peñas

Jacek Karnowski je poljski novinar in publicist, glavni urednik tednika »Sieci« in konservativnega televizijskega kanala »wPolsce24«.

Devetega aprila je sodišče kanalu razveljavilo licenco za digitalno televizijo. Pogovarjala sva se o položaju konservativnih medijev in svobode govora na Poljskem.

Po zadnjih škandalih Tuskove vlade je sledil nov napad na poljske konservativne medije. V tem primeru proti vašemu televizijskemu kanalu.

Da, upravno sodišče na ravni Varšavskega vojvodstva (regije) se je nepričakovano odločilo razveljaviti odločitev Nacionalnega odbora za medije (KRRiT), ki je wPolsce24 podelil licenco za digitalno prizemno televizijo. Sodišče je kot pretvezo uporabilo dokumente zelo majhnega in neznanega podjetja, imenovanega Free Media, ki je izgubilo razpis. Gre za popolnoma nov precedens, saj lahko KRRiT po zakonu svobodno odloča o radiu in televiziji. To je še en primer vsiljevanja pravosodja in politike v medije. Nikoli doslej sodišče ni odvzelo koncesije mediju in seveda je sodnik povezan z opozicijo prejšnji vladi Zakona in pravičnosti.

Seveda vse to spada pod široko okrilje Tuskove vlade. Imenuje ga »bojujoča demokracija«, kar pa v poljščini zveni zelo podobno kot »lajajoča demokracija«, slednji izraz pa postaja zelo priljubljen za opredelitev tega, kar počne Tusk: spreminjanje Poljske v nekakšen režim, nov režim, ki ga sicer ne moremo primerjati s tistimi iz preteklosti, vendar pa ni več demokracija. Trenutno imamo opozicijske stranke, ki v nasprotju z zakoni ne prejemajo državnega denarja; poslanci in aktivisti v zaporu; ogromno sojenj in obtožb proti opoziciji ter dejanja proti medijem. To je značilno za režime, kot sta Rusija ali Belorusija v zgodnjih fazah in je zelo nevarno.

Kakšne so posledice te odpovedi in ali lahko nadaljujete z oddajanjem?

Ne gre za zadnjo fazo postopka in KRRiT se bo pritožil na višje upravno sodišče. Tako lahko nadaljujemo z oddajanjem, imamo pa tudi koncesijo za satelitsko in kabelsko televizijo. Toda hkrati so proti vodji KRRiT sprožili parlamentarni postopek, ker ga želijo odstaviti s položaja in ohromiti zavod. Če bo višje upravno sodišče odpovedi potrdilo, bo treba začeti nov postopek za podelitev koncesije, a se to ne bo zgodilo, če bo KRRiT paraliziran.

Zame je očitno, da gre za politično odločitev; hočejo več nadzora, ker je vlada ekonomsko in socialno razočarala celo svojo bazo. Če pogledate globlje podatke, odnos do vlade, zadovoljstvo z življenjskim standardom, optimizem glede gospodarskega položaja, padajo. Izgubljajo in zato se zatekajo k več preganjanju, k več cirkusa namesto kruha.

V evropskem kontekstu moramo pogledati, kaj se je zgodilo v Romuniji in Franciji. Zdi se, da se Poljska spreminja v laboratorij liberalne demokracije, ki uporablja neliberalna in protidemokratična orodja za zatiranje nezadovoljstva in ohranjanje svoje oblasti. Na Poljskem je ostalo le še eno demokratično dejanje in to je glasovanje, za katerega upam, da bo pravilno šteto, vendar je konec ravnotežja moči, neodvisnosti sodstva in nepristranskih institucij.

