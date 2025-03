(INTERVJU) Hermann Tertsch: Menimo, da je treba Evropsko unijo temeljito reformirati

Piše: Lionel Baland

Hermann Tertsch je poslanec španske nacionalistične stranke Vox v Evropskem parlamentu.

Lionel Baland ga je srečal v Bruslju v Evropskem parlamentu in ga intervjuval za Breizh-info, kar je intervju … ki bi moral sprožiti reakcijo v luči komentarjev o regionalni avtonomiji in jezikih.

Zakaj in kdaj ste vstopili v politiko?

Že štirideset let sem novinar in Voxu sem se pridružil leta 2019, ko me je predsednik te stranke Santiago Abascal povabil k sodelovanju. Vse življenje sem delal in Vox je prva stranka, ki sem se ji pridružil. Od leta 2019 sem poslanec te politične stranke v Evropskem parlamentu.

Kakšno je stališče Voxa do Evropske unije?

Menimo, da je treba Evropsko unijo temeljito reformirati. Če želimo, da preživi, ​​ga moramo bistveno spremeniti. Znebiti se moramo centraliziranega, socialističnega, skoraj sovjetskega načina reševanja problemov, ki ga je sprejela Evropska komisija. Menimo, da je slednja prevzela pristojnosti, ki ji ne pritičejo. Nihče si Komisije ni predstavljal kot vlade, ki bi lahko posredovala v zadeve držav članic.

Komisija je začasno razveljavila načelo subsidiarnosti, ki zahteva, da je za javno ukrepanje odgovoren pristojni subjekt, ki je najbližje tistim, ki jih ukrep neposredno zadeva. Ne spoštuje suverenosti ali nacionalnih pristojnosti. Zato se moramo vrniti k narodu, k suverenosti in k načelu subsidiarnosti. Ta komisija bi morala biti organ za usklajevanje dela le, če se izkaže za potrebno. Ta organ naj bi bil le nekakšna agencija, ki bi opravljala vsakodnevno delo koordinacije Evropskega sveta, torej predstavnikov narodov. Komisija je socialistična, centralistična sprevrženost Evropske unije, ki deluje na totalitaren način s cenzuro, intervencijami in pretirano regulacijo. Soočamo se z džunglo pravnih pravil, ki stiskajo ne le gospodarstvo, ampak tudi posameznike, družine in podjetja. Vse je zadavljeno s predpisi, ki jih ta strašna birokracija nenehno proizvaja. Da bi ostala aktivna in se razvijala, je sedanja Evropska unija postala pošast, ki mora vzpostaviti pravila in nadzorovati ljudi. In to nas pripelje do trenda, ki vodi v tiranijo.

Kakšno je stališče Voxa do evra?

Trenutno ne razmišljamo o ukinitvi evra. Španija ima to valuto in upam, da bomo dosegli razumno ureditev na celotnem območju, kjer velja evro. Glavno vprašanje je, kaj bodo storili Nemci. Mislimo, da ni vsega konec. Evro je bil uveden na zelo majav način in veliko ljudi je močno trpelo. Uvedba evra je mnogim ljudem v Evropi povzročila ogromne težave.

Kakšna so stališča Voxa do vojne v Ukrajini in Nata?

Podpiramo pravico Ukrajine, da se brani pred rusko invazijo. Smo suverenisti, v smislu, da branimo meje in menimo, da ima vsaka država pravico do tega, tako Izrael kot Ukrajina. Smo v Natu in verjamemo, da potrebujemo Evropo, ki zaupa vase, da se bo branila. In to zahteva predsednik Trump. Ne moremo biti trajni paraziti Združenih držav v Natu, kot takšni smo podložni. Zato moramo imeti sposobnost, da se branimo. A da se to zgodi, potrebujemo narode, ki imajo ponovno trdne temelje, samospoštovanje in nacionalni občutek, da se bodo družbe lahko odzvale in se zavedale, da se moramo zaščititi v nevarnem svetu. V tem kontekstu moramo imeti lastno obrambo.

