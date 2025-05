(INTERVJU) Edgardo Pinell: Že s protestiranjem tvegate svoje življenje

Piše: Álvaro Peñas

Edgardo Pinell je nikaragujski odvetnik in novinar, ki živi v izgnanstvu v Španiji. Trenutno dela v mednarodnem oddelku El Debate.

Nikaragva je postala diktatura, vendar se zdi, da za razliko od drugih držav, kot je Venezuela, to ni pritegnilo veliko mednarodne pozornosti.

V evropskem primeru je položaj držav, kot je Venezuela, katerih problem glede števila izgnancev in beguncev je v primerjavi z Nikaragvo ogromen, zasenčil nikaragovsko dramo. Vendar pa bi moral imeti človeško gledano enako vrednost kot trpljenje kubanskega ali venezuelskega ljudstva. Nikaragva trpi zaradi diktature z represivnim modelom, ki ga je Daniel Ortega tako rekoč hranil v predalu. Uporabljal ga je v osemdesetih letih, še vedno je obstajal, ko je leta 2007 bolj ali manj demokratično zmagal, in ga ponovno uporablja v trenutku, ko je videl, da je njegova oblast ogrožena leta 2018. Ta režim terorja, ki ga je sprožil Ortega, je zahteval življenja najmanj 350 mladih ljudi in povzročil izgnanstvo več kot 600 tisoč ljudi v državi s šestimi milijoni prebivalcev, kar predstavlja ogromen delež. Večina teh izgnancev je v Kostariki, delno v Združenih državah Amerike in v manjši meri v Španiji in Evropi.

Je ta represivni aparat, ki ga je Ortega vzel iz predala leta 2018, vojska ali obveščevalne službe?

Obveščevalne službe. Gre za paravojaški model nadzora in represije, ker vojska ni želela odkrito posredovati. Bile so skupine moških s kapucami, ki so uporabljali vojaško orožje in niso nosili policijskih ali vojaških oznak ter izvajali nasilno in krvavo represijo. Nekatere mednarodne organizacije so te skupine opredelile kot parapolicijske ali paravojaške sile.

Na kaj se je Ortega poleg teh paravojaških skupin še zanašal pri uveljavljanju svoje diktature?

Ortega je imel nadzor nad vsemi vejami oblasti, ker je v enajstih letih, od leta 2007, prevzel nadzor nad sodstvom in na dveh volitvah zmagal goljufivo. To pomeni, da se mu na notranji ravni nihče ni mogel upreti. Na gospodarski ravni je imel dogovor z zasebnim sektorjem in je skrival tudi svojo sovražnost do katoliške cerkve. Navzven si je Ortega nabral veliko kapitala s sodelovanjem in korupcijo z Venezuelo, poleg tega pa številna poročila trdijo, da je kubanski G2 svetoval, spremljal in usposabljal nikaragovsko nacionalno policijo in nikaragovsko politično policijo. Nazadnje je bila pod Ortegovo vlado zgrajena ruska satelitska postaja, domnevno za civilne in ne vojaške namene, in že takrat so se ugibali o zavezništvu s Putinovim režimom. Takrat so računali tudi na nezainteresiranost ameriške administracije, najprej Trumpa in nato še bolj Bidna.

