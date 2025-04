(INTERVJU) Andrzej Podgurski: Ukrajinci se ne bodo predali in se bodo še naprej borili

Piše: Álvaro Peñas

Andrzej Podgurski je poljski novinar in prostovoljec.

Vojni dopisnik od začetka obsežne ruske invazije je tiskovni predstavnik poljske legije, krovne organizacije humanitarnih in vojaških prostovoljcev v Ukrajini.

Kdaj je bila ustanovljena poljska legija in kaj je njena naloga?

Poljska legija je bila ustanovljena marca 2022 kot enota prostovoljcev, ki se ukvarja s humanitarno pomočjo in evakuacijo civilistov. Potem smo prejeli prošnje številnih Poljakov, ki so se želeli pridružiti ukrajinski vojski ali Mednarodni legiji za boj proti ruski agresiji. Bilo je kaotično, zato smo se odločili pomagati vsem prostovoljcem, ki so se želeli prijaviti. Prva ovira je bila poljska zakonodaja, ki prepoveduje vpoklic v vojaške formacije v drugi državi, vendar je predsednik Duda to prepoved glede Ukrajine razveljavil in upamo, da bo tako tudi v prihodnje. Ko je bilo to rešeno, smo stopili v stik z različnimi podjetji, da bi dobili najboljšo možno opremo za prostovoljce, od osnovne opreme do dronov, vse v sodelovanju z ukrajinskimi enotami, s katerimi bodo služili.

Zakaj ste se pridružili poljski legiji?

Sem pol Poljak in pol Ukrajinec, tako da je bilo zame naravno, saj nisem mogel ostati ravnodušen nad tem, kar se je dogajalo. Leta 2013 sem začel pomagati z organizacijo akcij v podporo revoluciji Majdana v Varšavi, decembra pa sem se preselil v Kijev, da bi sodeloval pri protestih. Bil sem priča uličnim bojem in ostrostrelskemu ognju, ki je ubil veliko protestnikov. Potem sem bil na Krimu z drugimi poljskimi novinarji in videl prve dokaze o prisotnosti ruskih vojakov (zelenih možičkov) in kako so prevzeli nadzor nad polotokom. Vse leto 2014 sem bil v Mariupolu, Marinki, Piskyju, po vsej fronti. Z začetkom obsežne invazije sem opravil tečaj za pooblaščenega vojnega dopisnika pri poljskem ministrstvu za obrambo in bil v krajih, kot sta Bakhmut in Zaporiyia. Takrat me je kontaktirala Poljska legija in mi ponudila, da bi bil njihov tiskovni predstavnik. To počnem zdaj, pa tudi vodim fundacijo za pomoč našim prostovoljcem.

In kaj motivira ostale prostovoljce?

Motivacija naših članov je zelo raznolika, a večina jih razume, da je treba ustaviti Rusijo v Ukrajini, kajti če tega ne storimo, pride Poljska ali katera koli druga država kasneje na vrsto. Rusijo je treba ustaviti in ji dati vedeti, da nadaljnje agresije ne bomo tolerirali. Videli smo že, kaj se je zgodilo v Čečeniji, Gruziji in dvakrat v Ukrajini.

Podpirate tudi delo reševalcev. Najbolj znan je Damian Duda, vendar je veliko drugih, kot je Witold Dobrowolski, s katerim sem intervjuval leta 2022.

Da, delo reševalcev je zelo pomembno in rešili so mnoga življenja. Dudo in njegovo ekipo je nedavno odlikoval poljski predsednik, v Ukrajini pa veljajo za heroje. Oba poznam osebno.

