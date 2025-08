Hrvaška obeležuje 30. obletnico Nevihte

Piše: C. R.

Z vojaško operacijo Nevihta se je leta 1995 končala vojna na Hrvaškem. Takrat so med 4. in 7. avgustom osvobodili veliko večino državnega ozemlja, ki so ga leta 1991 zasedli srbski uporniki in nasprotniki hrvaške državnosti.

Ob 9.43, točno ob uri, ko so hrvaške sile 5. avgusta pred 30 leti vstopile v Knin, so danes v mestu zazvonili cerkveni zvonovi.

Osrednja slovesnost je po polaganju vencev in prižiganju sveč pred spomenikom Nevihta 95 potekala na stadionu, kjer je zbrane med drugim nagovoril hrvaški premier Andrej Plenković.

Kot je dejal, 5. avgust zaradi padlih v vojni ni zgolj obletnica, temveč dan hrvaške vesti, Nevihta pa ni bila zgolj vojaški podvig, temveč zgodovinski preobrat. S to operacijo je bil po njegovih besedah namreč zlomljen projekt velike Srbije in premagan agresor, ki je okupiral več kot četrtino hrvaškega ozemlja, Hrvaška pa je vzpostavila svoj ustavnopravni red.

Hrvaška po Plenkovićevih besedah ostaja tudi zavezana, da poišče 1744 pogrešanih. “Pričakujemo, da bo Beograd izkazal resnično pripravljenost na sodelovanje, saj brez resnice o pogrešanih ni iskrenih odnosov niti evropske prihodnosti,” je opozoril.

Predsednik republike Zoran Milanović letos na slovesnosti ni imel govora. Kot so sporočili iz njegovega urada, meni, da je ob obeleževanju obletnice Nevihte najbolj prav, da o njej spregovori eden od njenih poveljnikov, upokojeni generalpodpolkovnik Marijan Mareković. Pri tem so poudarili, da je predsednik izkazal čast padlim s polaganjem venca.

Poleg državnega vrha so se slovesnosti udeležili tudi politični predstavniki iz Bosne in Hercegovine ter delegacije županij, mest in občin iz celotne Hrvaške.

Po hrvaških virih je med Nevihto državo zapustilo okoli 90.000 hrvaških Srbov. Na Hrvaško naj bi se jih po vojni vrnilo le nekaj deset tisoč. Po srbskih podatkih pa naj bi bilo med in po Nevihti s Hrvaške pregnanih 220.000 Srbov, pogrešanih in ubitih pa okoli 1960.

V Srbiji in entiteti BiH Republiki Srbski je 5. avgust dan spomina na trpljenje in pregon Srbov. Z državno slovesnostjo so ga obeležili v nedeljo, na njej pa je srbski predsednik Aleksandar Vučić dejal, da je bila Srbom storjena velika krivica, saj je bila poleg odvzema ozemlja in izgona ljudi proti njim izvedena tudi najbolj ostra propaganda.

Jubilejno obletnico operacije Nevihte sta na Hrvaškem v minulih dneh sicer zaznamovala tudi največja vojaška parada v zgodovini samostojne države konec julija v Zagrebu ter koncert pevca Marka Perkovića Thompsona v ponedeljek v Sinju.