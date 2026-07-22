Hitlerjevo rojstno hišo preuredili v policijsko postajo

Piše: STA

Pristojni upajo, da bo stavba na ta način izgubila privlačnost za simpatizerje nacizma, ki so pogosto obiskovali Hitlerjev rojstni kraj.

V prenovljeni hiši v avstrijskem mestu Braunau am Inn ob meji z Nemčijo, kjer se je leta 1889 rodil nacistični diktator Adolf Hitler, so danes uradno odprli policijsko postajo.

Obnova stavbe je stala okoli 20 milijonov evrov, v skladu z načrti pa bodo v prenovljenem kompleksu nekdanje krčme iz 17. stoletja odslej delovali uradniki okrožnega poveljstva policije in lokalne policijske uprave, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Stavba, kjer se je 20. aprila 1889 rodil Adolf Hitler, je bila dolgo časa v zasebni lasti. Avstrijsko notranje ministrstvo je več desetletij najemalo stavbo od nekdanje lastnice in ji plačevalo visoko najemnino, da bi preprečilo, da bi se hiša uporabljala kot “romarsko središče za neonaciste”.

V stavbi je dlje časa deloval tudi dnevni center lokalne dobrodelne organizacije za osebe s posebnimi potrebami, ki se je moral izseliti leta 2011. Lastnica je nato blokirala prenovo stavbe, prav tako je ni želela prodati državi. Ta si je stavbo prilastila leta 2017 po dolgotrajnem pravnem sporu.

Strokovna komisija je takrat izključila možnost rušenja hiše ali preureditve v muzej. Namesto tega je priporočila preoblikovanje, ki bi stavbo naredilo čim manj prepoznavno. Hitlerjev rojstni kraj je namreč redno privabljal skrajno desne ekstremiste in simpatizerje nacizma.

Novo namembnost stavbe, ki je postala policijska postaja, lokalne oblasti v Avstriji ocenjujejo kot dodatno prednost, saj bodo policisti lahko takoj identificirali in pregledali morebitne sumljive osebe, navajata dpa in britanski BBC.

Hitler je kot dojenček v tej hiši sicer živel le nekaj tednov, preden se je njegova družina preselila na drug naslov v mestu Braunau. Ko je bil star tri leta, pa so za vedno zapustili mesto v Zgornji Avstriji.

Preoblikovanje stavbe do neprepoznavnosti je sprožilo tudi nekaj kritik, češ da Avstrija s tem zakriva svojo nacistično preteklost.

Edino, kar še povezuje stavbo in njeno okolico s Hitlerjem, je spominski kamen iz koncentracijskega taborišča Mauthausen, opremljen z napisom: “Za mir, svobodo in demokracijo. Nikoli več fašizma. Milijoni mrtvih nas opominjajo”.