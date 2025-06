Hamas po navedbah Humanitarne fundacije za Gazo ubil več njihovih sodelavcev

Piše: C. R.

Humanitarna fundacija za Gazo (GHF) je gibanje Hamas obtožila, da so njegovi pripadniki v sredinem napadu na avtobus ubili pet njihovih sodelavcev. Centri za razdeljevanje pomoči sporne nevladne organizacije, ki deluje s podporo Izraela in ZDA, so bili sicer v preteklih tednih redno prizorišče napadov na Palestince, čakajoče na pomoč.