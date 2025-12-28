Grozljivka na avstralski plaži, islamista napadla in ustrelila več ljudi

Piše: Andrej Sekulović

Največje mesto v Avstraliji je pretresel teroristični napad. Islamista sta napadla judovski festival. Gre za očeta in sina, ki sta prisegla Islamski državi. Veliko je mrtvih, še več ranjenih. Ubit je bil tudi eden od napadalcev.

V Sydneyju se je v nedeljo, 14. decembra, zgodil islamistični napad na judovskem festivalu. Šlo naj bi za enega najhujših terorističnih napadov v zadnjih letih. Priljubljena plaža Bondi v omenjenem mestu se je spremenila v klavnico, ko sta praznovanje začetka judovskega festivala hanuke napadla dva muslimana pakistanskega rodu. Šlo naj bi za očeta Sajida in sina Naveeda Akrama. Starejšega napadalca, starega 50 let, je ubila policija. Njegov 24-letni sin je bil ranjen in so ga odpeljali v bolnišnico. Je v kritičnem stanju. Premier avstralske zvezne države Novi Južni Wales Chris Minns je sporočil, da je bilo ubitih 16 ljudi, 42 pa naj bi jih bilo ranjenih, med njimi tudi dva policista. Druge žrtve so bile stare od 10 do 87 let.

Krvav napad na plaži

Oblasti so napad označile za teroristično dejanje. Islamisti vse pogosteje izbirajo judovske skupnosti za svoje tarče, sploh zaradi vojne med Izraelom in Hamasom. Napadalca naj bi bila napadla skupino ljudi okoli 18. ure med dogodkom »Hanuka ob morju«. Napad je trajal devet minut. Na ikonični plaži se je zbralo na več sto Judov, da bi prižgali menoro in proslavili judovski praznik luči. Napadalca, oba avstralska državljana, sta se pripeljala z avtomobilom, oborožena s puškami. Prvi napadalec je bil ubit v spopadu s policisti, drugega pa je z golimi rokami od zadaj napadel in razorožil mimoidoči, ki je bil pri tem tudi sam ranjen. Pakistanca naj bi bila povezana s teroristično skupino ISIS. Avstralski premier Anthony Albanese je napad takoj označil za »teroristični incident«, namenjen širjenju strahu in sovraštva do Judov. Po drugi strani je Benjamin Netanjahu, izraelski premier, obtožil avstralsko vlado, da ni ukrepala proti naraščanju sovraštva do Judov in dodal, da je Albanesija sam opozoril, da to sovraštvo Avstralija spodbuja s svojo podporo Palestini. Dan kasneje so se v Sydneyju zbrali tisoči v spomin na žrtve.

Odzivi iz tujine

Sožalje in obsodbe so prišli tudi iz ZDA, kjer je predsednik Donald Trump globoko obsodil »grozljiv napad«, državni sekretar Marco Rubio pa je dejal: »Molimo za žrtve tega groznega napada, za judovsko skupnost in prebivalce Avstralije.« Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila: »Evropa stoji z Avstralijo in judovskimi skupnostmi povsod. Združeni smo proti nasilju, antisemitizmu in sovraštvu.« Nemški kancler Friedrich Merz je označil incident za napad na skupne vrednote, Macron pa je iz Pariza sporočil, da čuti bolečino Avstralcev in Judov. Giorgia Meloni, italijanska predsednica vlade, je izrazila sožalje in odločno obsodila vse oblike nasilja.

Mlajšega storilca že preiskujejo

Starejši napadalec Sajid je prišel v Avstralijo leta 1988, kjer je bil njegov sin Naveed tudi rojen. Navkljub nekaterim špekulacijam ostaja nejasno, ali sta bila radikalizirana prek sorodnikov v Pakistanu. Vsekakor pa je k temu pripomogla spletna radikalizacija zaradi naraščanja ekstremizma po konfliktih na Bližnjem vzhodu. Oče je bil trgovec, imel je trgovino s sadjem, v preteklosti pa ga niso spremljali zaradi morebitnih stikov s teroristi. Imel je tudi šest legalno pridobljenih kosov orožja za lov. V preteklosti pa so zaradi povezav z islamisti preiskovali in spremljali njegovega sina, ki je bil nezaposlen zidarski delavec. Leta 2019 naj bi bile nanj postale pozorne avstralske obveščevalne službe ASIO zaradi povezav z drugimi osebami, povezanimi s sydneyjsko celico Islamske države. Čeprav je preiskava trajala šest mesecev, so oblasti storile napako, saj so presodile, da ne predstavlja neposredne grožnje. Zaradi tega ni bil več pod nadzorom. Kasneje so v njunem avtomobilu odkrili črno zastavo ISIS in improvizirane eksplozivne naprave. Po poročanjih avstralskih obveščevalnih virov (ASIO in Joint Counter Terrorism Team) sta napadalca tudi izrazila zvestobo ISIS. Družina napadalcev je povedala, da sta se delala, da gresta na ribiški izlet, in sta nedavno potovala na Filipine.

Zaradi multikulturalizma in migracij se zahodna družba vse pogosteje srečuje z nevarnostjo »spečih celic« islamistov, ki čakajo priložnost za napad.

Dobri in slabi muslimani?

Naključni junak, ki je onemogočil mlajšega napadalca, je 43-letni Ahmad al Ahmad, avstralski državljan sirskega rodu in prav tako lastnik trgovine s sadjem v predmestju Sydneyja. Je oče dveh otrok in priseljenec, zaradi česar so bili osrednji mediji zelo navdušeni. Čeprav se pojavljajo nekateri viri, ki trdijo, da je maronitski kristjan, večina medijev poroča, da je tudi sam musliman. Benjamin Netanjahu ga je pohvalil kot »pogumnega muslimana«, ki je ustavil terorista pred ubijanjem nedolžnih Judov. Ahmed je neoborožen pristopil do enega od napadalcev, ga zgrabil od zadaj, mu odvzel puško in jo uperil vanj. Posnetek dogodka je že zakrožil na družbenih omrežjih, kjer hočejo številni izničiti grozljivi napad, češ da je bil tudi »rešitelj« musliman in priseljenec. Drugi napadalec je Ahmeda dvakrat ustrelil, a ga je samo ranil v roko in v ramo. Na preusmerjanje pozornosti osrednjih medijev se je na omrežju X odzval tudi avstrijski identitarni aktivist in avtor Martin Sellner, ki je izpostavil pomembno dejstvo: »Torej želijo liberalni mediji vse preusmeriti na `muslimanskega heroja´, da se jim ne bi bilo treba ukvarjati s polomijo množičnih migracij. No, pa izračunajmo; če eden ne-morilski musliman razoroži morilskega muslimana, ki je pobil 12 ljudi, potem bi odsotnost vseh muslimanov rešila 12 ljudi in nam prihranila veliko težav. Ne slepimo se. Nihče ne pravi, da je `vsak´ musliman terorist. Pravimo le, da bi nam bilo veliko bolje brez neevropskih muslimanskih nadomestnih migracij.«

Svinjske glave na pokopališču

Dan kasneje so bile v muslimanskem delu pokopališča Narellan v jugozahodnem predmestju Sydneyja odkrite razmetane odsekane svinjske glave in deli živalskih ostankov. Očitno je šlo pri tem za simbolično maščevanje in odziv na napad, ostaja pa nejasno, ali so vandali Judje ali Avstralci. Policija Novega Južnega Walesa je potrdila, da je bila prijava prejeta okoli 6. ure zjutraj, ostanke pa so nemudoma odstranili. Svinja je v islamu simbol nečistosti, zato ima postavljanje svinjskih ostankov na muslimansko pokopališče globok pomen. Vsekakor pa tovrstni dogodki znova kažejo nezmožnost ustvarjanja družbe, ki je hkrati harmonična in multikulurna.