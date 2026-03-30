Gradnja tankov, medtem ko Ukrajinci obvladajo drone

Piše: C. R.

Prejšnji mesec sem se na poti domov iz Kijeva peljal skozi Nemčijo, da bi obiskal enega največjih svetovnih proizvajalcev orožja. Upal sem, da bom videl njegov odziv na porast vojskovanja z droni. Podjetje Rheinmetall je najbolj znano po izdelavi topništva in tankov; Ukrajinci so ruski prodor praktično ustavili, saj so se naučili, kako uničiti takšno staromodno orožje s poceni izdelanimi droni. Mislil sem, da bo vodstvo Rheinmetall-a prevzela grožnja te revolucije v vojaški tehnologiji. Ničesar takega nisem našel.

Ko sem omenil drone, ki jih je Ukrajina tako učinkovito uporabila proti ruskim tankom, je predsednik in izvršni direktor podjetja Armin Papperger v odgovoru zavračajoč. »Tako se igra z Lego kockami,« mi je rekel.

Ni pričakoval, da bodo motili njegovo industrijo. »Kaj je inovacija Ukrajine?« je vprašal Papperger. »Nimajo nekega tehnološkega preboja. S svojimi majhnimi brezpilotnimi letalniki ustvarjajo inovacije in rečejo: ‘Vau!’ In to je super. Kakorkoli že. Ampak to ni tehnologija Lockheed Martina, General Dynamicsa ali Rheinmetalla.«

Res je: ukrajinski brezpilotni letalniki so večinoma sestavljeni iz uvoženih delov, vključno z rotorji, motorji, kamerami in računalniškimi čipi. Večina teh komponent prihaja iz Kitajske, kjer eno samo podjetje proizvede več kot 80 odstotkov svetovnih majhnih brezpilotnih letalnikov. Toda prav njihova cenenost – še posebej v primerjavi z dovršenimi oborožitvenimi sistemi, ki jih proizvajajo podjetja, kot sta Lockheed Martin in Rheinmetall – jih dela tako uničujoče. Za le nekaj sto dolarjev lahko ukrajinski brezpilotni letalniki povzročijo resno škodo vojaškemu vozilu, vrednemu več milijonov. Pravzaprav so tankom in topovom naredili tisto, kar so muškete nekoč naredile vitezom v sijočem oklepu. Kar je Papperger imenoval Lego kocke, je dejansko rešilo celotno državo.

Zagovarjal sem svoje stališče, vendar se je zdelo, da ni bil navdušen. Da bi okusil pravo inovacijo, je izvršni direktor želel, da obiščem njegovo najnovejšo tovarno v severni Nemčiji, njegovi sodelavci pa so mi naslednji dan organizirali ogled. Približno uro po začetku obratovanja sva z vodnikom zavila za vogal na tovarniškem zemljišču in naletela na peščico tankov, ki so se vzvratno premikali in sunkovito premikali naprej, kot kupci, ki se borijo za parkirno mesto v Costcu. Ob pogledu nanje sem se zgrozil in želel, da bi se obrnil in hitro odkorakal v drugo smer. Stroji sami po sebi niso bili videti tako strašljivi. Toda v sodobnem vojskovanju te lahko ubije, če stojiš blizu enega.

Vsaj takšen občutek do tankov sem razvil po več letih poročanja iz Ukrajine, kjer jih ne dojemajo več kot vozila, ki te varujejo in ubijajo sovražnike. V tem vojnem območju so počasen plen za drone, ki polnijo nebo. Raje bi izvlekel zatič iz granate, kot pa se vozil v bližini frontnih črt s tankom.

Ko sem to razložil svojemu vodniku Janu-Phillippu Weisswangeju, se je zdel zmeden in nekoliko obrambno nastrojen. Prodaja oklepnih vozil predstavlja pomemben del poslovanja podjetja Rheinmetall. V Rusiji in Ukrajini so se vojaki naučili zaščititi svoje tanke pred napadi brezpilotnih letal z uporabo improviziranih mrež in škatel, ki pokrivajo vozila kot želvji oklep. Vprašal sem, ali je Rheinmetall po štirih letih vojne v Ukrajini razvil kaj takega. Weisswange je pogledal po strojih na obeh straneh, ki so čakali na popravila, z odklenjenimi gosenicami in cevmi topov, obrnjenimi navzgor. »Ne,« je rekel. »Ničesar takega nimamo.«

No, zakaj pa ne?

Razlogi so se izkazali za zapletene. Vendar pomagajo razložiti, zakaj je Nemčija, tako kot Evropa in preostali del Nata, tako slabo pripravljena ne le na vojne prihodnosti, ampak tudi na tiste, ki divjajo danes. Vojna ZDA z Iranom, ki je zdaj v četrtem tednu, je ponovno pokazala moč poceni brezpilotnih letal, ki jih je Teheran proizvedel in jih nabral v izobilju.

Na tisoče brezpilotnih letal Shahed je ta mesec napadlo Perzijski zaliv, zadelo hotele, letališča, pristanišča, razsoljevalne naprave in energetsko infrastrukturo ter poglobilo najhujši šok cen nafte v sodobni zgodovini. En iranski brezpilotni letalnik je trčil v ameriški poveljniški center v Port Shuaibi v Kuvajtu, pri čemer je bilo ubitih šest ameriških vojakov in hudo ranjenih najmanj 18 drugih. Združene države Amerike in njihovi zavezniki so izčrpali svoje zaloge dragih raket za zračno obrambo, da bi jih poskušali sestreliti, zaradi česar so vlade po vsem Bližnjem vzhodu prisilile, da so naglo naročile cenejše alternative, kot so prestrezniki, izdelani v Ukrajini.

Zapoznela namestitev teh ukrajinskih ubijalcev brezpilotnih letalnikov, ki jo je v začetku tega meseca napovedal predsednik Volodimir Zelenski, kaže na globlji neuspeh Zahoda, da bi se učil iz ukrajinskih izkušenj. Od ruske invazije leta 2022 so Ukrajinci sprožili revolucijo v vojaški tehnologiji. »Njihova raven inovativnosti je neverjetna,« je ta teden pred senatnim odborom za oborožene sile pričal generalpodpolkovnik Steven Whitney, visoki uradnik Pentagona.

Ukrajina zdaj proizvaja več brezpilotnih letalnikov kot katera koli demokracija na svetu, bogate države v Evropi, Aziji in na Bližnjem vzhodu pa se postavljajo v vrsto, da bi jih kupile. Ko pa sem generalnega direktorja Rheinmetalla vprašal, kaj bi to lahko pomenilo za njegov poslovni model, se je razjezil. »Kdo je največji proizvajalec brezpilotnih letalnikov v Ukrajini?« je zahteval Papperger. Našteval sem tista, ki sem jih dva tedna prej obiskal v Kijevu, Fire Point in Skyfall, ki izdelata na sto tisoče brezpilotnih letalnikov na mesec za ukrajinske oborožene sile. »To so ukrajinske gospodinje,« je Papperger povedal o njihovih tovarnah. »V kuhinji imajo 3D-tiskalnike in izdelujejo dele za brezpilotne letalnike,« je dejal. »To ni inovacija.«

Kot eden največjih puškarjev na svetu Papperger veliko ve o najsodobnejši obrambni tehnologiji. Njegov imperij obsega 180 tovarn (vključno z osmimi v Združenih državah), ki proizvajajo ne le tanke in topništvo, temveč tudi vojne ladje, rakete, vrhunske brezpilotne letalnike, protiletalske baterije in trupe za lovce, kot je F-35. Podjetje, ki ga vodi, igra tako pomembno vlogo pri obrambi Nata in Ukrajine, da so Rusi Pappergerja uvrstili na seznam tarč za atentat leta 2024.

Zdaj hodi naokoli z varnostniki, ki so v Nemčiji običajno rezervirani za kanclerja. »Policijo imamo povsod,« mi je povedal. »V moji hiši, pred pisarno.« Ko sem prispel na sedež podjetja, je ob vhodu na trgu Rheinmetall stal policijski kombi, v preddverju pa sta dva močno oborožena policista srkala kavo, kar je pomenilo, da je bil Papperger v stavbi.

Pričakoval sem, da bo morda imel malo mačka, saj je bil prejšnji dan Debeli torek, vrhunec nemške karnevalske sezone. Milijoni ljudi so tisti teden napolnili ulice Kölna in Düsseldorfa, da bi pili pivo in opazovali mimoidoče vozove. (Eden od njih je upodabljal Vladimirja Putina in Donalda Trumpa, ki požirata Evropo.) Velike korporacije pogosto sponzorirajo te svečanosti, od njihovih direktorjev pa se pričakuje, da bodo korakali na paradah. Vendar se je Papperger izogibal, deloma zaradi varnostnih razlogov in deloma zaradi zgodovinske prtljage, ki jo nosi s seboj.

Med drugo svetovno vojno je podjetje, takrat imenovano Rheinmetall-Borsig AG, nadzoroval nacistični režim. Njegove tovarne, vključno s tistimi, zaseženimi med okupacijo Nizozemske, Francije in Poljske, so proizvajale topništvo in strelivo za Hitlerjeve sile. Podjetje je v skladu z uradno zgodovino podjetja, objavljeno leta 2014, v veliki meri uporabljalo tudi prisilno delo iz koncentracijskih taborišč, zlasti Buchenwalda.

Desetletja po vojni so nemški poskusi, da bi se odkupila za to zgodovino z globoko zavezanostjo pacifizmu, obrambna podjetja silili, da so ostala neopazna, se izogibala sponzorstvom in vpadljivim oglaševalskim kampanjam. »Poskušali smo se prikazati kot manjši, kot smo v resnici,« mi je povedal Philipp von Brandenstein, vodja korporativnih komunikacij pri Rheinmetallu. Institucionalni vlagatelji, kot so nemški pokojninski skladi, so podjetje videli kot etično omadeževano, cena njegovih delnic pa je močno zaostajala za ceno obrambnih podjetij iz drugih delov Evrope. Papperger, ki je leta 2013 postal izvršni direktor, je celo razmišljal o opustitvi orožarske dejavnosti in preoblikovanju Rheinmetall v dobavitelja avtomobilskih delov.

Nato je prišel trenutek, ki mu Nemci pravijo Zeitenwende – »sprememba časov«. Konec februarja 2022, tri dni po ruski invaziji na Ukrajino, je takratni kancler Olaf Scholz napovedal program ponovnega oboroževanja v vrednosti 100 milijard evrov, kar je bil najambicioznejši poskus oživitve nemške vojske po drugi svetovni vojni. Nekaj ​​ur pozneje, v nedeljo popoldne, je obrambno ministrstvo poklicalo Pappergerja in ga vprašalo, kaj lahko država hitro kupi. Seznam, ki ga je posredoval naslednji dan, je vseboval orožje v vrednosti 42 milijard evrov, kar je več kot 10-kratnik tržne vrednosti celotnega podjetja na začetku tistega leta. Ponudba je vključevala več kot 200 tankov, novih in rabljenih, ki jih je imel Rheinmetall v skladišču.

Ko so vladni uradniki šli naokoli, da bi preverili stanje, so odkrili nekaj težav. Strelivo za veliko orožja ni bilo proizvedeno že leta, ker država ni oddala nobenih naročil. »Vojske nikoli nismo jemali tako resno,« mi je takrat povedal Steffen Hebestreit, takratni višji Scholzov pomočnik. »Imeli smo obrambni proračun, v katerem smo kupili orožje, a prihranili pri strelivu. Ali pa smo naročili 10 helikopterjev in zanje nismo imeli rezervnih delov.« Ko se je en helikopter pokvaril, so drugega razstavili za dele, da bi ga popravili.

Rheinmetall je bil očitno mesto, kamor so birokrati usmerjali sredstva Zeitenwende. Podjetje ima vsa potrebna dovoljenja, licence in varnostne preverbe, potrebne za prodajo orožja vojski, in je eno redkih podjetij na svetu, ki je sposobno proizvajati tisto, kar si je želela nemška vojska. Potem ko je pred rusko invazijo na Ukrajino letno izdelalo približno 70.000 topniških granat, je podjetje lani povečalo proizvodnjo na 700.000. Tudi zavezniki Nata so poslali naročilnice. Po dveh desetletjih boja proti upornikom in terorističnim skupinam v Iraku, Afganistanu in Siriji so ugotovili, da njihovi arzenali niso dobro opremljeni za kopensko vojno v Evropi. Tanki in oklepna vozila so začeli sestavljati s hitrostjo, kakršne v zadnjih generacijah nismo videli, povpraševanje v Evropi pa je daleč preseglo razpoložljivo ponudbo.

Grozljive podobe tankov, ki so jih v Ukrajini razstrelili droni, niso nikogar odvrnile od nakupa teh sistemov. Po ocenah ameriške vojske so bili skoraj vsi tanki, ki jih je imela Rusija na začetku invazije, uničeni do pomladi lani. »Obseg tega konflikta je preprosto osupljiv,« je aprila lani pred Odborom za oborožene sile senata pričal general Christopher Cavoli, takratni vodja ameriškega evropskega poveljstva. »Na obeh straneh je bilo uničenih na tisoče tankov.«

Rusi so v prejšnjem letu izgubili približno 3000 tankov, skupaj z 9000 oklepnimi vozili, 13.000 topniškimi sistemi in več kot 400 sistemi protizračne obrambe, je Cavoli povedal v pisnem pričanju. Glavno orožje, ki so ga Ukrajinci uporabili za povzročitev te škode, je bil samomorilski dron, katerega izdelava stane približno 400 dolarjev in ob trku eksplodira. »Rekel bi, da so vodilni na svetu v tehnologiji brezpilotnih letal z enim napadom,« je dejal Cavoli.

Do začetka letošnjega leta so Ukrajinci na fronti ustvarili tako imenovano »cono smrti« – nikogaršnjo zemljo, široko 30 do 50 kilometrov, kjer lahko brezpilotni letalniki opazijo in uničijo skoraj vse, kar se premika. Rusi v svojih kopenskih napadih po tem terenu zdaj raje napredujejo peš, včasih z motorji, električnimi skuterji ali celo konji – vsi imajo večjo možnost kot tank, da uidejo pozornosti ukrajinskega brezpilotnega letalnika.

Kljub temu nakupi novih tankov in oklepnih vozil še naprej povečujejo vrednost poslov pri Rheinmetallu, pa tudi ceno delnic podjetja, ki se je od ruske invazije na Ukrajino zvišala za več kot 15-krat. Večina te rasti se je zgodila po tem, ko se je Trump vrnil v Belo hišo in začel zahtevati, da Evropa porabi več za obrambo. Članice Nata so se na decembrskem vrhu zavezale, da bodo v naslednjem desetletju povečale svoje obrambne proračune na 5 odstotkov bruto domačega proizvoda, kar je več kot dvakrat več od prejšnje zaveze glede porabe.

Da bi dosegli ta cilj, morajo evropski politiki in vojaški načrtovalci na hitro dodeliti milijarde dolarjev, kar je najlažje storiti z naročilom tako imenovanih »izvrstnih« sistemov – najsodobnejše opreme, kot so balistične rakete, vojne ladje in lovska letala. Večina brezpilotnih letal je prepoceni, da bi premaknili iglo k ogromnim ciljem porabe Nata.

Med redkimi izjemami je 20 milijard dolarjev vredna pogodba, ki jo je Pentagon ta mesec podpisal z Andurilom, ameriškim podjetjem za obrambno tehnologijo, ustanovljenim leta 2017. S to vsoto denarja bi »verjetno lahko kupili vse brezpilotne letalnike, ki jih proizvaja Ukrajina,« mi je povedal Oleksandr Kamyshin, uradnik, ki nadzira ukrajinsko orožarsko industrijo. Toda na splošno zahodne vojske največje pogodbe običajno dajejo uveljavljenim proizvajalcem.

Z začetkom vojne v Iranu je Rheinmetall vlagateljem povedal, da pričakuje, da se bo prodaja letos povečala za vsaj 40 odstotkov. Njegova tržna vrednost zdaj znaša približno 80 milijard dolarjev, kar je precej več kot pri največjih nemških proizvajalcih avtomobilov, vključno z Volkswagnom in Mercedes-Benzom. Prejšnji mesec se je podjetje že pogajalo o prodaji orožja v vrednosti 80 milijard evrov, kar se je še povečalo zaostanek naročil, ki naj bi do konca leta 2026 presegel 135 milijard evrov. »To bi bil največji vnos naročil doslej,« je dejal Papperger. »Vendar vsi vedo, da to ni dovolj. Na koncu potrebujemo 400, 500 ali več – 600 milijard!«

In za kaj točno?

»Da bi najprej dosegli, da imamo popolno opremo,« je dejal. »In da smo pripravljeni, da smo tudi pripravljeni na boj.«

Naslednje jutro me je Weisswange, ki dela v tiskovni pisarni podjetja, pobral iz hotela in me odpeljal do glavne proizvodne tovarne. Razprostira se na približno 32 kvadratnih kilometrih v podeželskem mestu Unterlüss, nedaleč od Hannovra. Del zemljišča tovarne je v lasti podjetja že od njegove ustanovitve konec 19. stoletja, ko je oskrbovalo vojske cesarja Viljema II., zadnjega pruskega cesarja. V okoliške smrekove in borove gozdove Papperger rad pelje vlagatelje na lov za divjadjo, na zasebnem strelišču pa je tank Leopard znan po svojem znamenitem salonskem triku: vožnji naokoli s polnim vrčem piva, uravnoteženim na cevi svojega topa.

Leopard 2, glavni bojni tank tretje generacije, je v uporabi od leta 1979 in predstavlja vrhunec tehnologije, izumljene med prvo svetovno vojno. Prvi tank, ki je bil kdaj uporabljen v boju, je bil leta 1916 britanski Mark I, v tridesetih letih prejšnjega stoletja pa mu je sledil nemški Panzer. Osnovni koncept se od takrat ni kaj dosti spremenil: topniški sistem, ki se vozi po kovinskih gosenicah in ima ogromne oklepne plošče, ki ščitijo vojake v notranjosti. »Za preboj potrebujete ta vozila,« je dejal Papperger. »In za zaščito teh vozil potrebujete topništvo.«

Februarja 2024 je Rheinmetall začel graditi novo topniško tovarno v Unterlüssu. Delo je končal v manj kot 14 mesecih, kar je izjemno hitro za državo, kjer lahko traja leta, da se premagajo regulativne ovire za novo šolo ali železniško postajo, kaj šele za tovarno, ki dela z eksplozivi. Glavni namen obrata bo izpolnitev največjega posameznega naročila v zgodovini Rheinmetalla: pogodbe v vrednosti skoraj 10 milijard dolarjev za dobavo topniških granat nemškim oboroženim silam.

Ob otvoritvi tovarne avgusta se je Papperger najprej zahvalil nemškemu finančnemu ministru Larsu Klingbeilu, ker je »prinesel ves denar«. Generalni sekretar Nata, Mark Rutte, je kmalu stopil na govorniški oder: »Resnično osupljivo je, da vam je to uspelo,« je dejal o gradnji tovarne streliva. »Plima se obrača v obrambno proizvodnjo, in to zato, ker iz naših industrij prihajata resnična ognjena moč in inovacije.«

Tovarna še zdaleč ni bila končana, ko sem prispel v hangar, kjer je Rutte imel svoj govor. Prostor je bil uro pred kosilom večinoma prazen, vodje oddelka pa so mi povedali, da bo namestitev robotov, potrebnih za avtomatizacijo proizvodnje, trajala mesece. Medtem je presenetljivo veliko dela potekalo ročno. En delavec je z velikim gorilnikom segreval palico, ki se uporablja za upogibanje topniških granat v obliko. »Tako ne bi smelo izgledati,« mi je rekel njegov šef. »Moralo bi biti avtomatizirano.«

V drugem delu tovarne je delavec z leseno palico, podobno kot stiskalnico za jezik v zdravniški ordinaciji, strgal odvečne delce eksploziva iz utorov znotraj vsake lupine in tako zagotovil, da se bo osnova gladko privila. Eksplozivna mešanica, ki je spominjala na sladkor v prahu, je ležala na tleh v papirnatih vrečah. Eden od mojih vodnikov me je spodbudil, naj se je dotaknem, ko jo stisnem v eno od lupin. Nato se je zasmejal in rekel, naj bom na letališču previden, ko se bom vračal domov. Ostanki na mojih prstih bi lahko sprožili detektorje bomb pri varnostnikih. »Samo poskrbite, da si umijete roke z milom,« mi je rekel.

Čeprav topniških granat ni mogoče opisati kot orožje prihodnosti, je vojna v Ukrajini pokazala, da je pomembno, da jih imamo pri roki. Nasprotujoči si strani sta se približno prvi dve leti vojne znašli v enostranskem topniškem dvoboju vzdolž fronte, ki se je raztezala več kot 960 kilometrov. Rusija je imela takrat dovolj topov, da je enega postavila na vsakih nekaj sto korakov, Ukrajinci pa so enega postavili na vsakih nekaj kilometrov. Njihove zaloge streliva iz sovjetske dobe so kmalu začele zmanjkovati. »Na fronti je bila resnična lakota po granatah,« mi je povedal polkovnik Oleksiy Noskov, takratni svetovalec generalštaba oboroženih sil Ukrajine. »In to nas je ubijalo.«

Države Nata so kmalu začele pošiljati svoje havbice, da bi zapolnile vrzeli v ukrajinskem arzenalu, vendar niso mogle slediti stopnji izčrpavanja. Med najintenzivnejšimi baražnimi obstreljevanji so Rusi izstrelili več deset tisoč granat na dan, s čimer so izčrpavali ukrajinske obrambne linije in čistili pot ruski pehoti.

Blizu vrhunca teh napadov, marca 2023, je Papperger odpotoval v Kijev, da bi videl, kako lahko pomaga. Ko je prispel v Zelenskijev kompleks, je našel vrata in okna, zabarikadirana z vrečami peska, da bi se zaščitili pred ruskim obleganjem. Nemški gost, oblečen v modro kapuco, ga je vprašal, kaj lahko stori za Ukrajince, Zelenski pa ga je pozval, naj v Ukrajini zgradi tovarno streliva, ki bi vsako leto proizvajala 1,5 milijona granat. »Bomo. Ni problema,« je bil Pappergerjev odgovor. Dodal je le eno vprašanje: »Imate denar?« Takšna tovarna bi stala milijarde dolarjev. »Lahko jo zgradim,« je Papperger povedal Zelenskemu. »Ampak kje je denar?«

Približno leto kasneje je Rheinmetall napovedal vrsto skupnih vlaganj z Ukrajinci, vključno s tovarnami za proizvodnjo streliva, smodnika in sistemov protizračne obrambe. Toda razen ene delavnice za popravilo oklepnih vozil v zahodni Ukrajini se noben od teh projektov ni uresničil. Papperger za zamude krivi ukrajinsko birokracijo. Ukrajinci so to videli kot še en znak šibkosti Zahoda. Po ocenah Nata bi Rusija lahko proizvedla štirikrat več streliva velikega kalibra kot celotno zavezništvo skupaj, njena orožarska industrija pa je na dobri poti, da nadomesti večino tankov in oklepnih vozil, ki jih je izgubila v Ukrajini. V tekmovanju industrijske proizvodnje je bila Ukrajina obsojena na poraz.

»Nikoli ne bomo proizvedli toliko granat ali tankov kot Rusi,« mi je povedal Kamyshin, ukrajinski uradnik, ki se je pogajal o poslih z Rheinmetallom. »Zato moramo spremeniti strategijo. Proizvajati manj tankov. Proizvajati več brezpilotnih letal. Zdi se, da je odločitev očitna.«

Ukrajina je preklop izvedla z izjemno hitrostjo. Leta 2023 so proizvedli manj kot 150.000 brezpilotnih letalnikov. Naslednje leto je proizvodnja presegla 1 milijon, lani pa se je povečala na 4 milijone. Pričakuje se, da se bo proizvodnja letos podvojila. Pred tem premikom je topništvo povzročilo več kot 80 odstotkov žrtev na obeh straneh bojišča. Zdaj brezpilotni letalniki že predstavljajo večji delež mrtvih in ranjenih. Njihov doseg je presegel doseg večine topniških orožij, njihovo ciljanje pa je veliko natančnejše kot pri standardnih granatah. Ruski vojni stroj je naredil enak prehod in postavil ogromne tovarne za množično proizvodnjo različice iranskih šahedov, ki skoraj vsako noč v stotinah napadejo ukrajinska mesta. Toda ukrajinski brezpilotni letalniki sledijo koraku in vsaj po svoji smrtonosnosti in vsestranskosti prekašajo ruske.

»Ne glede na to, kako napreden je tank, ga bodo ukrajinski brezpilotni letalniki ustavili,« je udeležencem konference julija povedal Robert Brovdi, poveljnik ukrajinskih sil za brezpilotne letalnike. Spomnil se je, kako ga je lani skupina častnikov Nata povabila v svojo bazo in ga vprašala za mnenje o njihovi pripravljenosti na vojno, kot je bila v Ukrajini. »Moj odgovor jih ni zares pomiril,« je povedal občinstvu. Štiri ukrajinske ekipe brezpilotnih letalnikov, je dejal, »bi potrebovale 15 minut, da bi ustvarile še en Pearl Harbor.«

To se je slišalo kot bahaštvo. Toda vojaške vaje Nata so potrdile opozorilo. Med enim sklopom vaj maja je bila skupina ukrajinskih operaterjev dronov povabljena, da igrajo v rdeči ekipi in se pretvarjajo, da so nasprotniki Nata. Izvedli so 30 hitrih napadov in v nekaj urah iz igre izločili 17 oklepnih vozil. »Vse je bilo uničeno,« je za Wall Street Journal povedal eden od udeležencev.

Vojne vaje so služile kot dokaz potenciala Ukrajine, ne le kot bojne sile, ampak tudi kot dobavitelja orožja preostali Evropi. Eric Schmidt, nekdanji izvršni direktor Googla, je investiral v ukrajinske proizvajalce dronov in verjame, da bi Ukrajinci nekega dne lahko prehiteli svoje zahodne kolege na trgu orožja. »Postali bodo glavni dobavitelj orožja vsej Evropi,« je Schmidt povedal občinstvu na varnostni konferenci v Nemčiji prejšnji mesec. Ukrajinski droni, je dejal, »so tako poceni; tako preizkušeni v bojih.«

Papperger seveda na to gleda drugače. Vzpon poceni dronov predstavlja neposredno grožnjo njegovemu poslovnemu modelu. Da bi še naprej pridobival večmilijardne pogodbe za tanke in topništvo, mora svoje stranke prepričati, da bo to orožje ostalo bistveno za vojne prihodnosti. Ukrajina je to naredila veliko večji izziv.

Ko sem ga vprašal, ali bodo ukrajinska podjetja nekega dne prodajala svoje brezpilotne letalnike Natu, je zavzdihnil in zmajal z glavo. Ne bi se prebili skozi birokracijo zavezništva, je rekel: »Potrebujejo Natovo kvalifikacijo.« Zahodni regulatorji bi jih lahko z drugimi besedami odvrnili od evropskega trga z zahtevo po licencah, ki bi jih ukrajinska podjetja morda težko dobila.

Celo prevzem ukrajinskega znanja se v takšnem okolju zdi težaven. Med našim ogledom tovarne v Unterlüssu mi je vodnik razložil kompleksnost spreminjanja česar koli v zasnovi nemškega orožnega sistema. »Vsako prilagoditev mora ponovno potrditi agencija za javna naročila,« je dejal Weisswange, »oddelek znotraj ministrstva za obrambo.« Vsaka sprememba materiala, uporabljenega za izdelavo cevi tanka, bi po njegovih besedah ​​trajala vsaj eno leto, da se potrdi. »Nadzor kakovosti je zelo strog, stroški pa zelo visoki.«

Navsezadnje ima Rheinmetall močno spodbudo, da še naprej izdeluje drago orožje, ki ga je izdeloval večji del svoje zgodovine, tudi če ga lahko razstrelijo droni, ki stanejo manj kot povprečen pametni telefon.

Vir: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/03/who-needs-tanks-age-drones/686540/