Glasbeni svet je onemel! Ugasnilo življenje zelo znane pop pevke z raskavim glasom

Piše: C. R.

Valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in ganljivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart, je umrla. Stara je bila 75 let, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila njena družina.

“Bonniejina družina in ekipa z veliko žalostjo sporočata, da je Bonnie nepričakovano umrla minulo noč v bolnišnici na Portugalskem zaradi bolezni, zaradi katere je bila na zdravljenju,” je družina zapisala v objavi na enem od družbenih omrežij.

Pevka je umrla natanko mesec dni po svojem rojstnem dnevu. Poleg skladbe Total Eclipse of the Heart je Tyler med drugim znana tudi po hitih, kot sta Holding Out for a Hero in It’s a Heartache. Tyler je bila na zdravljenju v bolnišnici na Portugalskem od konca aprila, v tem času pa je bila tudi v umetni komi. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so jo konec aprila v bolnišnici v Faru operirali na debelem črevesju.

Največje glasbene uspehe je Tyler zabeležila v 80. letih minulega stoletja. Na odru je nastopala dolgih pet desetletij. Pevka z zanjo značilnim, hripavim glasom je izdala skupno več kot 80 singlov in 18 studijskih albumov. Zaradi bolezni je morala odpovedati turnejo, ki je bila prvotno načrtovana za to poletje. Jeseni so bili načrtovani še drugi nastopi; med drugim 24. novembra na Dunaju, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Bonnie Tyler se je rodila kot Gaynor Hopkins 8. junija 1951 v valižanski vasi Skewen. Odraščala je v skromnih razmerah skupaj z več brati in sestrami ter že zgodaj začela peti v klubih in pubih v svoji domovini. Da bi se izognila zamenjavam z drugo pevko, si je na začetku svoje kariere izbrala umetniško ime.

Začetek svoje kariere dolguje srečnemu naključju. Londonski iskalec talentov se je sredi 70. let minulega stoletja nameraval v Južnem Walesu prvotno srečati z mladim pevcem, a je slišal tudi nastop Tyler in ji kmalu zatem posredoval pogodbo za snemanje plošč. Leta 1976 je dosegla prvi uspeh s singlom Lost In France. Leto kasneje je s skladbo It’s a Heartache postala znana po vsem svetu.

Sledilo je nekaj manj uspešnih let, nato je v začetku 80. let minulega stoletja sledil njen novi glasbeni začetek. Njeni največji uspehi so nastali v sodelovanju s producentom in avtorjem pesmi Jimom Steinmanom. Dramatična balada Total Eclipse of the Heart je dosegla prvo mesto na lestvicah v Veliki Britaniji in ZDA in Tyler tudi prinesla nominacijo za grammyja. Tudi pesem Holding Out for a Hero, znana iz filma Footloose, je postala eden njenih največjih hitov.

Njen album Hide Your Heart, ki je izšel leta 1988, je ostal v veliki meri neopažen, čeprav sta bila na njemu tudi dva kasnejša svetovna hita. Skladba Save up all your Tears je postala svetovno znana v priredbi Robin Beck in nato še v priredbi Cher. Tudi komaj opazen singel The Best je leto kasneje priredila Tina Turner in skladba je postala eden največjih uspehov v karieri Tine Turner.

V 90. letih minulega stoletja je Tyler občasno sodelovala tudi z znanim nemškim producentom Dieterjem Bohlenom. Leta 2013 je tudi zastopala Veliko Britanijo na tekmovanju za pesem Evrovizije, a zasedla le 19. mesto.

Nazadnje je živela v portugalski regiji Algarve in v Walesu. Vse od leta 1973 je bila poročena z Robertom Sullivanom. Par ni imel otrok.