Janez Janša: “Vsakič nas je več” – tabor SDS presegel 10 tisoč udeležencev

Piše: Nova24tv.si

Zadnjo soboto v juliju je potekal tradicionalni tabor SDS, ki se ga vsako leto udeležijo predstavniki lokalnih odborov stranke ter številni simpatizerji. Tudi letos je dogodek privabil množico ljudi, kar za večino udeležencev ni bilo presenečenje.

“Nič nas ne preseneča, ker Slovenci moramo skupaj držati,” je dejal eden izmed udeležencev. Drugi, ki se je tabora udeležil že lani, pa je ocenil, da je bila letošnja udeležba še večja kot preteklo leto.

Predsednik Gospodarsko-podjetniškega foruma SDS Zdravko Počivalšek je poudaril, da ga velik obisk ne preseneča: “Nisem presenečen, ker sem bil lani prvič in je bilo ogromno ljudi. Letos pa izgleda, da jih je še več, tako da je vse tako, kot mora biti.”

Med udeleženci je bilo zaznati tudi jasna pričakovanja glede prihodnjega delovanja stranke in oblasti. Nekateri so opozorili, da volivci od politike pričakujejo konkretne rezultate. Eden izmed prisotnih je dejal, da ljudje niso glasovali za SDS zato, da bi vodstvo stranke zasedalo dobro plačana delovna mesta, temveč pričakujejo delo.

Podporniki imajo visoka pričakovanja od nove vlade

“Interventni zakon je treba sprejeti. Če bo dejansko referendum, ne vem, ampak ukrepi na področju gospodarstva se mi zdijo najpomembnejši za začetek,” je dodal eden od udeležencev.

Počivalšek je glede gospodarskih ukrepov poudaril optimizem: “Delo se je začelo. Jaz verjamem, da bomo s kolektivno igro naredili tisto, kar nam leta 2020–2022 ni uspelo. Tako kot kaže, bodo rezultati dobri.”

Svoja pričakovanja so izrazili tudi starejši udeleženci. Ena izmed upokojenk je dejala: “Imam visoka pričakovanja, ker lahko vsaj jaz, ko sem upokojenka, pričakujem, da se bo kaj spremenilo, pa ne samo zame, tudi za mlade, tudi za delavski razred, za vse tiste ljudi, ki pošteno delajo.”

Nekateri so bili v svojih stališčih še bolj neposredni. “Gospod Janša mora imeti jajca. Tu nobenega popuščanja. Čim je popuščanje, smo končali. Tu ni nobenega popuščanja,” je dejal eden izmed udeležencev.

Tabori SDS sicer segajo v čas slovenske osamosvojitve. Začeli so se v skromni zasedbi manj kot dvajsetih ljudi, danes pa število udeležencev presega deset tisoč. Med obiskovalci so tako dolgoletni udeleženci kot tudi novi člani.

“Jaz sem tu že 10, 20 let. Vsakokrat sem bila tukaj,« je povedala ena izmed udeleženk. Novi član stranke pa je dodal: “Prvič sem tukaj, pred dvema mesecema sem se včlanil v stranko. Včlanil sem se, ker sem hotel postati aktiven, da se nekaj v tej državi spremeni, in mislim, da vsi tudi mojih let in podmladek imajo isto mnenje.”

Za prihodnost se ni bati

Na začetke taborov se je spomnil tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je izpostavil rast dogodka skozi leta: “Vsakič nas je več. Ko smo začeli s tabori, nas je bilo 12. Potem mislim, da kakšnih 60, potem 200, potem nekaj sto, potem nekaj tisoč, sedaj pa gremo čez 10 tisoč. Vendar se trend ne sme ustaviti, ker to, da nas je danes vsak dan več, je ključna garancija, da nam bo vedno bolje. V zadnjih letih je zrastla generacija pametnih, pogumnih mladih, na katere računamo in na katere lahko Slovenija računa.”