Korupcija levičarjev: posnetki niso ponaredek

Piše: Petra Janša

Pred državnozborskimi volitvami je izbruhnila odmevna afera: tajni zvočni posnetki so razkrili korupcijske dogovore in kadrovske kupčije v vrhu Gibanja Svoboda. Golobova vlada jih je označila za ponaredke, a je nemški forenzični inštitut potrdil njihovo pristnost.

Spomnimo. Tajni zvočni posnetki, ki so razkrili zakulisne dogovore, kadrovske kupčije, vplivanje na javna naročila in korupcijske prakse v vrhu Gibanja Svoboda ter širšem levem političnem spektru, so bili objavljeni na anonimnem Facebookovem profilu »Maske padajo« in spletni strani Anti Corruption 2026. Med drugim so bremenili takratnega predsednika vlade in predsednika stranke Gibanja Svoboda Roberta Goloba, nekdanjo generalno sekretarko stranke Vesno Vuković, takratno ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, nekdanjo ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, takratnega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Jožeta Oberstarja, takratnega ministra za delo Luko Mesca, ljubljanskega župana Zorana Jankovića in zadnjega šefa partije Milana Kučana.

Golob in Mesec: To so ponaredki umetne inteligence

Nekdanji predsednik vlade Robert Golob in minister Luka Mesec sta v soočenju na POP TV samozavestno trdila, da gre za izmišljotine ali ponaredke, ustvarjene z umetno inteligenco. Bolj kot vsebina, ki je razkrivala korupcijo v njunih lastnih vrstah, ju je zanimalo, kdo je pogovore snemal in kdo stoji za njimi. Namesto da bi se soočila z dokazi, sta raje napadala vir ter poskušala preusmeriti pozornost javnosti.

Prva potrditev – analiza Nika Gamulina

Prvi je avtentičnost posnetkov jasno potrdil strokovnjak za umetno inteligenco Niko Gamulin. Z natančno spektralno analizo je ugotovil, da 99,9 odstotka energije v zvočnih zapisih leži pod 1609 Hz, kar je značilno za telefonsko snemanje. Ker sodobni sistemi umetne inteligence proizvajajo zvok s frekvencami med 8 in 16 kHz, takšnih podatkov v analiziranih datotekah sploh ni bilo. Gamulin je bil zato nedvoumen: »Noben forenzični kazalnik ne poroča o tem, da so posnetki obdelani z umetno inteligenco.« Strokovnjak je v zvočnem zapisu izoliral tudi specifično elektromagnetno nihanje omrežne frekvence (ENF) pri 50 Hz, ki deluje kot nevidni prstni odtis resničnega prostora. Takšnega naravnega brnenja električnih naprav v ozadju, ki neizpodbitno dokazuje avtentičnost lokacije, trenutna tehnologija umetne inteligence sploh ni sposobna generirati.

Potrditev nemškega forenzičnega inštituta

Slovenska policija je gradivo poslala v neodvisno analizo forenzičnemu laboratoriju nemškega Zveznega kriminalističnega urada (BKA) v Wiesbadnu. Tamkajšnji strokovnjaki so preučili devet datotek s spletne strani Anti Corruption 2026 in 18 datotek s Facebookovega profila Maske padajo. Pri preiskavi so izhajali iz dveh izključujočih se hipotez: da so posnetki avtentični ali da so nastali s pomočjo umetne inteligence. Analiza, zaključena v začetku maja 2026, je nato jasno pokazala: »Znakov, ki bi nakazovali, da so posnetki v celoti ali deloma nastali s pomočjo umetne inteligence, ni bilo mogoče ugotoviti.« Forenziki so sicer potrdili, da so bile datoteke pred objavo tehnično obdelane – saj je bilo več ključnih odlomkov združenih v enoten posnetek –, vendar znotraj samih zvočnih zapisov niso zaznali nikakršnih manipulacij ali sledi umetnega generiranja glasov. Vsebina pogovorov je torej ostala avtentična. Čeprav so bili posnetki mestoma zmontirani ali urejeni za doseganje večjega odmeva v javnosti – kar je v preiskovalnem novinarstvu običajna praksa –, njihovo jedro neizpodbitno razkriva resne zakulisne dogovore ter koruptivne namere vpletenih akterjev. Ta potrditev je dokončno spodnesla obrambo oblasti in odprla vrata resni preiskavi korupcije.

Politične posledice

Potrditev avtentičnosti posnetkov prihaja v času, ko slovenska javnost že dolgo sumi, da se za lepimi besedami o transparentnosti in boju proti korupciji skriva obsežna klientelistična mreža. Afera ponovno odpira vprašanje o obstoju t. i. globoke države ter sistemskih vplivov na sodstvo, medije in velika državna podjetja. Golobova vlada, ki je pred volitvami obljubljala vrnitev k pravni državi, se je v tej preizkušnji ponovno izkazala za mojstrico zanikanja in prikrivanja. Namesto da bi se soočila z uničujočimi dejstvi, je svojo energijo raje usmerila v napade na tiste, ki so te nepravilnosti sploh javno razkrili. Slovenski organi pregona se zdaj končno lahko osredinijo na samo vsebino spornih pogovorov in ne več na vprašanje, kdo jih je posnel, kar prinaša zgodovinsko priložnost za obračun s sistemsko korupcijo. Maske so padle – zdaj je napočil čas za prevzemanje polne odgovornosti in izvedbo temeljitih preiskav.