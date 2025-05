George Simion: Moj nasprotnik uboga globalista Emmanuela Macrona in natančno sledi agendi Georgea Sorosa

Piše: Lionel Baland

George Simion je nacionalistični kandidat v drugem krogu romunskih predsedniških volitev. Potem ko je v prvem krogu 4. maja 2025 prejel skoraj 41 odstotkov glasov, se bo v nedeljo, 18. maja, pomeril z neodvisnim liberalnim kandidatom Nicușorjem Danom, ki je prejel skoraj 21 odstotkov.

Lionel Baland je za Breizh-info ponovno intervjuval Georgea Simiona, ki bi lahko postal naslednji predsednik Romunije in vodi stranko Zavezništvo za enotnost Romunov (AUR).

Kako si razlagate neverjeten volilni rezultat, ki ste ga dosegli po prvem krogu predsedniških volitev?

Glasovanje 4. maja 2025 kaže, da si Romuni bolj kot karkoli želijo resničnih sprememb. Prejel sem dvakrat več glasov kot moj nasprotnik, predstavnik globalistov in agende Georgea Sorosa ter podpornik državnega udara decembra 2024, Nicusor Dan.

Razveljavitev predsedniških volitev novembra in decembra 2024 je bila nasilno, protiustavno in totalitarno dejanje. Nikoli si nismo mislili, da bi bil tak dogodek mogoč in da bi se zgodil v državi članici Evropske unije. Vendar se je ta pojav zgodil in Romuni so se odzvali.

Zelo me je navdušila mobilizacija Romunov v diaspori, ljudi, ki že vrsto let delajo v tujini, a si želijo države, v katero se lahko vrnejo z ljubeznijo in brez strahu, da jih bo dušila birokracija ali ogromne težave, s katerimi se soočata zdravstvo in izobraževalni sektor. Pokazali smo, da smo skupaj izjemna sila.

Je bil prvi krog volilne kampanje pošten?

Šlo je za drugačno vrsto kampanje, ki je potekala večinoma na internetu.

Mnogi so pričakovali množične proteste na ulicah, a se to ni zgodilo. Prej smo imeli ogromne parade s sto tisoči udeležencev.

Seveda v volilni kampanji vsak politični akter obsoja vedenje svojih nasprotnikov. Pri tem ni nič izjemnega.

Kakšne so temeljne razlike med vašimi idejami in idejami drugega kandidata v drugem krogu, Nicușorja Dana?

Najprej, moj nasprotnik uboga globalista Emmanuela Macrona in natančno sledi agendi Georgea Sorosa. Ne skrbi ga za nacionalne interese romunskega ljudstva, temveč za interese globalističnega establišmenta.

Podpiramo naravno družino, ki se začne s poroko med moškim in žensko, medtem ko moj nasprotnik dovoljuje tako imenovane “pohode ponosa” na ulicah Bukarešte. Romunija bi morala imeti raje svojo nacionalno zastavo, ne mavrične zastave.

