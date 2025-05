Friedrich Merz v drugem poskusu vendarle postal novi nemški kancler

Piše: C. R.

Bundestag je danes v drugem poskusu za novega nemškega kanclerja izvolil vodjo krščanskih demokratov (CDU) Friedricha Merza. S tem je Nemčija dobila novo vlado, ki jo poleg CDU sestavljajo še Krščansko-socialna unija (CSU) in socialdemokrati (SPD). Že v sredo bo Merz odšel v Pariz in Varšavo, kar bo njegova prva pot v tujino v novi vlogi.

V predhodnem prvem krogu glasovanja je Merzu kljub temu, da ima njegova vladna koalicija v bundestagu 328 sedežev, za izvolitev presenetljivo zmanjkalo šest glasov. Zanj je glasovalo zgolj 310 poslancev, za izvolitev pa je potreboval najmanj 316 glasov v 630-članskem parlamentu. 307 poslancev je bilo proti, trije so se glasovanja vzdržali.

Tako se je prvič v zgodovini Zvezne republike Nemčije zgodilo, da kandidat za kanclerja po uspešnih koalicijskih pogajanjih ni bil izvoljen v prvem krogu. In čeprav so se že pred glasovanjem porajala vprašanja glede zadostne podpore, je bil izid prvega kroga za Merza velik šok.

Po neuspehu so se poslanske skupine nove koalicije sestale na posvetovanjih o nadaljnjih korakih. Iz CDU so sprva sporočili, da novega glasovanja danes ne bo, pri SPD pa so bili jasni, da neuspelo glasovanje ni moglo biti krivda njihovih poslancev. Predsednik bavarske CSU Markus Söder je pozval k treznosti, rekoč da ni pravi čas za prepire in pripisovanje krivde.

Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD), ki je na februarskih predčasnih volitvah zasedla drugo mesto in v primerjavi s prejšnjimi volitvami podvojila podporo, je Merzev neuspeh pozdravila in pozvala k novim predčasnim volitvam. Dejstvo, da Merzu kot prvemu kandidatu za kanclerja ni uspelo v prvem krogu, po besedah vodje stranke Alice Weidel kaže na šibke temelje, na katerih je zgrajena nova vladna koalicija.

Pri Zelenih so izrazili nezadovoljstvo nad Merzevim neuspehom in zaskrbljenost glede politične stabilnosti v Nemčiji, medtem ko so bili pri Levici nad izidom prvega kroga presenečeni. Kasneje je sopredsedujoči stranki SPD, novi finančni minister in podkancler Lars Klingbeil sporočil, da bo drugi krog glasovanja še danes.

V drugem krogu glasovanja je 69-letnega Merza podprlo 325 poslancev, proti jih je bilo 289. Po izvolitvi ga je v predsedniški palači sprejel predsednik države Frank-Walter Steinmeier in ga uradno imenoval za desetega zveznega kanclerja na čelu največjega evropskega gospodarstva, nakar je v bundestagu stekla zaprisega novega kanclerja in njegove ministrske ekipe.

Medtem so se iz Evrope usule čestitke in želje po krepitvi sodelovanja z Nemčijo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Merza ob tem označila za “preverjenega prijatelja in strokovnjaka za Evropo”. Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se bo z Merzem srečal že v sredo, je ob čestitkah izpostavil potrebo po pospešitvi evropskega programa za suverenost, varnost in konkurenčnost.

Novemu kanclerju so med drugim čestitali tudi v Rimu, Varšavi in Beogradu, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa se je ob priložnosti Nemčiji zahvalil za vso pomoč v boju proti ruski agresiji in poudaril, da je ta rešila na tisoče ukrajinskih življenj. Merzu je čestital tudi premier Robert Golob, rekoč da se veseli prihodnjega sodelovanja v duhu tesnega zavezništva med državama.

Z izvolitvijo Merza je Nemčija natanko pol leta po razpadu prejšnje vladne koalicije SPD, Zelenih in liberalcev (FDP) pod vodstvom Olafa Scholza iz SPD ponovno dobila polno delujočo vlado. Med njenimi glavnimi izziv so predvsem oživitev gospodarstva in varnostna vprašanja.

Merz je že v ponedeljek ob podpisu koalicijske pogodbe med CDU, CSU in SPD obljubil, da se bo nova črno-rdeča koalicija od prvega dne energično lotila dela, pri čemer je poudaril pomen reform in naložb za napredek Nemčije.

Novi vodja nemške vlade se namerava že v sredo odpraviti na prvo pot v tujino v novi vlogi, ki ga bo vodila v Pariz in Varšavo.