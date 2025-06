Evropska poslanka Zala Tomašič začela kampanjo ozaveščanja o ETS 2

Piše: C. R.

“Čisto okolje in skrb za naš planet je naša skupna dolžnost. A način, kako to dosežemo, je enako pomemben kot cilj sam,” je ob začetku kampanje poudarila Tomašič. ETS 2 – nadgradnja obstoječega sistema za trgovanje z emisijami – prinaša nove dajatve, ki bodo dodatno obremenile prebivalce, kmete in podjetja ter povzročile višje cene goriva, ogrevanja in transporta. Ocenjuje se, da se bo že v prvem letu izvajanja cena goriva povečala za približno 12 centov na liter.

V objavah, ki jih bo poslanka v naslednjih dneh delila prek družbenih omrežij in spletne strani, bodo lahko ljudje izvedeli:

• kaj točno je ETS (Emissions Trading System),

• kako deluje,

• katere panoge zajema,

• ter kakšne bodo konkretne posledice ETS 2.