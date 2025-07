Evropska komisija bo namenila kar 1,5 milijarde za podporo LGBT skupnosti. Budimpešta opozarja, da Bruselj financira prebujensko agendo

Piše: A. S.

Evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib je sporočila, da bo Evropska unija namenila kar 1,5 milijarde evrov za projekte v podporo LGBT skupnosti po vsej EU. Gre za široko kampanjo, ki vključuje financiranje nevladnih organizacij, izobraževalnih programov in kampanj proti t.i. »sovražnemu govoru«. Več kot 5.500 nevladnih organizacij je že registriranih in bo lahko zaprosilo za sredstva.

Dan pred madžarsko parado ponosa, ki jo je konservativna vlada Viktorja Orbána uradno prepovedala, a se je kljub temu izvedla kot »festival mesta« pod pokroviteljstvom levo usmerjenega župana Budimpešte Gergelyja Karácsonyja, je evropska komisarka Hadja Lahbib na tiskovni konferenci v prestolnici poudarila, da je treba »pravice pripadnikov LGBT skupnosti mirno zaščititi«. S tem je Evropska komisija v sodelovanju z županom kljub nasprotovanju iz Budimpešte izrazito podprla organizacijo parade in s tem prestopila meje spoštovanja suverenosti države.

A dejstvo je, da so pravice istospolno usmerjenih oseb na Madžarskem že zdaj zakonsko zaščitene. Vlada trdi, da je bila prepoved parade nujna, saj je ta dogodek v zadnjih letih izgubil povezavo z bojem za pravice in se spremenil v ideološko predstavo z eksplicitnimi vsebinami, ki niso primerne za javni prostor, zlasti za otroke. Glavni namen prepovedi naj bi bil ravno zaščita otrok pred zgodnjim izpostavljanjem agresivnim ideologijam.

Premier Viktor Orbán je ostro kritiziral predsednico Komisije Ursulo von der Leyen zaradi odkritega vmešavanja v notranjo politiko Madžarske. Kot poroča European Conservative, je bila Budimpešta zelo kritična do te odločitve, saj gre neposredno vmešavanje Bruslja v notranje zadeve suverenih držav in za poskus vsiljevanja t. i. “woke” ideologije. Vladni tiskovni predstavnik Zoltán Kovács je izjavil, da želi levica s pomočjo evropskih institucij “razgraditi vse, kar je Madžarska zgradila v zadnjih 15 letih – predvsem zaščito otrok in družin”. Po njegovem mnenju je parada ponosa politično orodje, ne pa izraz svobode, in Bruselj skuša “prek LGBT agende vplivati na volilno voljo Madžarov”.

The @EU_Commission won’t build a more competitive economy — but with €1.5 billion for gender activism, at least we’ll have 72 pronouns to choose from while unemployed.

Priories, priorities… https://t.co/LRBFYrQId5

— Peter Šuhel (@PeterSuhel) June 30, 2025