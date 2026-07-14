Evropska komisarka Kaja Kallas si je očitno premislila glede Fajonove

Piše: e-maribor

Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo posebna odposlanka EU za Sahel. Zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je namreč umaknila njeno kandidaturo.

Očitno so v Evropi v politiki še pametni ljudje, ki sprevidijo napako in zavajanja. Zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je tako umaknila kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. Ko je vlada opravljala še tekoče posle naj bi se, Tanja Fajon za to prestižno mesto ponudila kar sama, kajti prav zunanje ministrstvo je tisto, ki za to mesto daje soglasje. Zunanji minister Tone Kajzer je dejal, da Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajon. Torej ne more biti predlagana.

Sicer se je oglasil tudi nekdanji predsednik vlade Robert Golob, ki trdi da je za Tanjo Fajon izdal priporočilno pismo. A kdo sploh še verjame nekdanjemu predsedniku vlade? ob tem je dejal: “Priporočilno pismo sem ji izdal, ker sem bil prepričan, da je njena kandidatura v interesu države. Enako bi storil tudi danes,” je zapisal. Ampak danes je Robert Golob le še poslanec in popolnoma nič drugega. Sam pa ve, da je Tanja Fajon, ki je trenutno brez službe, popolnoma neprimerna za tako funkcijo, kot je posebna predstavnica EU za Sahel.

Kot piše Siol.net, naj bi priporočilno pismo Fajonova skupaj s prijavo maja posredovala v Bruselj. Po istih informacijah naj bi se s prijavo mudilo, zato vlada o podpori Fajonovi domnevno na seji ni odločala. Neuradno naj bi bil med kandidati za položaj tudi nekdanji nizozemski minister za razvoj. Verjeno bolj primeren?

Zunanji minister Tone Kajzer. je pri tem opozoril, da je prejšnja vlada v času, ko se je zgodila kandidatura Fajon, opravljala samo tekoče posle. Vsi postulati, ki jih predvidevajo tovrstni kadrovski postopki, tako niso bilo upoštevani. To velja tako za postopke na evropski kot tudi na slovenski strani.

Trenutno nezaposlena Tanja Fajon pa bo še vedno lahko odšla na Radio Slovenija, kjer je delala že pred odhodom v politiko, a o plači 15.000 evrov na mesec, lahko le sanja.