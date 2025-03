Evropa bo glede Gaze upoštevala načrt muslimanskih držav

Piše: C. R.

Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija ter Organizacija za islamsko sodelovanje so danes ločeno podprli načrt arabskih držav za obnovo Gaze. Načrt, ki so ga predlagale egiptovske oblasti, so arabski voditelji pred tem sprejeli v torek in tako zavrnili ideje ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede palestinske enklave.

Arabski voditelji so v torek sprejeli načrt egiptovskih oblasti za povojno obnovo Gaze, davi pa so ga podprli tudi zunanji ministri 57-članske Organizacije za islamsko sodelovanje (OIC). Izrael in ZDA načrt zavračata.

Zunanji ministri Združenega kraljestva, Francije, Nemčije in Italije so danes po poročanju tujih agencij v skupni izjavi zapisali, da načrt “kaže realistično pot za obnovo Gaze ter, če bo izveden, obljublja hitro in trajnostno izboljšanje katastrofalnih življenjskih razmer za Palestince, ki živijo v Gazi”.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so ministri navedli, da trenutno vladajoče gibanje Hamas v prihodnosti ne sme upravljati Gaze in ne sme predstavljati grožnje Izraelu. V skladu z načrtom bi tako območje Gaze v prehodnem obdobju upravljal odbor neodvisnih strokovnjakov, nato pa bi nadzor prevzela Palestinska uprava. Slednja ob okupacijskih izraelskih silah upravlja z zasedenim Zahodnim bregom, rivalsko gibanje Hamas pa Gazi vlada že skoraj dve desetletji.

Načrt arabskih držav predvideva, da bo obnova Gaze v prihodnjih petih letih stala približno 53 milijard ameriških dolarjev oz. nekaj manj kot 50 milijard evrov.

Tri milijarde dolarjev bi v šestih mesecih po tem načrtu najprej porabili za odstranjevanje ruševin in vzpostavitev sedmih območij za začasno namestitev več kot 1,5 milijona Palestincev.

V naslednjih dveh letih bi v prvi fazi obnove do konca očistili ruševine, obnovili približno 60.000 delno uničenih domov in zgradili 200.000 novih, kar bi predvidoma stalo okoli 20 milijard dolarjev. Še dve leti in pol ter nadaljnjih 30 milijard dolarjev bi bilo potrebnih za drugo fazo obnove, v kateri bi dokončali ključno infrastrukturo.

Arabske države so s sprejetjem načrta zavrnile ideje Trumpa o etničnem čiščenju enklave, v skladu s katerimi bi ZDA prevzele Gazo in jo spremenile v riviero Bližnjega vzhoda, okoli dva milijona Palestincev pa bi izselili v sosednje arabske države.