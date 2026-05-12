Evropa bi se morala nekaj naučiti iz obiska Elene Ceaușescu v Londonu

Piše: Khalid Al-Hail

Leta 1978 se je zgodila ena najbolj sramotnih epizod hladne vojne, ko so romunskega komunističnega diktatorja Nicolaeja Ceaușescuja in njegovo ženo Eleno – politična izvrševalca enega najhujših režimov v vzhodni Evropi – v vrtincu dvorjenja in lastne pomembnosti sprejeli na državniški obisk v Londonu.

Protestna gibanja so običajno precej dobra pri odzivanju na bogate diktature, ki svojim podanikom odrekajo temeljne svoboščine, vendar imajo nenavadno slepo pego, ko gre za akademski svet in modo.

Cinični tirani so razumeli, da lahko svoja zločinstva zakrijejo s temnim plaščem akademske verodostojnosti. Ceausescujeva pohlepna nabiranja odlikovanj so razkrila, v kolikšni meri so znaki dosežkov valuta za malopridne tirane, katerih lastne ustanove nimajo institucionalnega zaupanja in prestiža. Elena, nekdanja šivilja, ki je gojila javno podobo ugledne kemijke, je skoraj povzročila diplomatski incident z zahtevami po nagradah in članstvih. Oxford in Cambridge sta ji častni priznanji zavrnila, vendar je prejela priznanje Kraljevega kemijskega društva in Politehnike Centralnega Londona (danes Univerza Westminster).

Nicolae je bil nekoliko uspešnejši – prejel je »Red kopeli« (Order of the Bath), starodavno odlikovanje, ki so ga Britanci porogljivo imenovali »Red krvave kopeli« zaradi grozljivega stanja človekovih pravic v komunistični Romuniji. Desetletje pozneje, dan pred tem, ko so Ceausescujeva ustrelili, so ta odlikovanja preklicali. A ta gesta je bila premajhna in prepozna. Nič se niso naučili in danes je zloraba zahodnega sistema odlikovanj lažja kot kdajkoli prej.

Katar – vahabitska islamistična država, ki gosti Muslimansko bratovščino in ducat drugih krvoželjnih frakcij – je pravila igre popolnoma razumel. Glamurozna matriarhinja katarske vladajoče družine, šeikha Moza bint Nasser Al Thani, goji mednarodno podobo humanitarke. Pojavlja se tudi na globalnih seznamih »najbolje oblečenih«, predseduje izobraževalnim pobudam in nabira naslove UNESCO in ZN kot magnete na hladilnik. Vendar njena podoba razsvetljenega pokroviteljstva sobiva z režimom, ki gosti voditelje Hamasa, podpira islamistična gibanja po regiji in oblikuje zahodno javno razpravo prek obsežnih vplivnih omrežij.

Zahodni mediji so podobno slavili Asmo al-Assad, preden je sirska katastrofa naredila ta narativ nevzdržen.

