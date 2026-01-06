Ena migrantska družina stala Nemčijo več kot milijon evrov

Piše: A. S.

Ena sama sirska družina, ki je živela v Stuttgartu naj bi stala nemške davkoplačevalce več kot milijon evrov. Toliko namreč znašajo zaporni stroški zaradi serije kaznivih dejanj in sodnih postopkov ene same migrantske družine, razkrivajo podatki ministrstva za pravosodje zvezne dežele Baden‑Württemberg, ki so bili objavljeni kot odgovor na vprašanje poslanca Alternative za Nemčijo.

Po uradnih podatkih je vsaj osem otrok begunca Almudyja H. povzročilo za okoli 1.053.508 evrov stroškov, povezanih s pridržanjem v priporu ali prestajanjem zapornih kazni. Razširjena družina, ki šteje okoli dvajset članov, je povezana s kar 160 kaznivimi dejanji ali prekrški. 22-letni Mufed je največ stal Nemčijo, saj je dobil dveletno zaporno kazen zaradi groženj in izsiljevanja, kar je skupaj z drugimi prekrški povzročilo 254.140 evrov stroškov. Njegovi bratje Mohamed, Khalil, Jamil in drugi so stali državo 575,280 evrov, saj so zaradi nasilnih dejanj, med drugim so julija 2024 zabodli tri moške v Stuttgartu, preživeli več let v zaporu.

Nemške oblasti so se oktobra 2025 le zganile in dosegle, da so 17 članov kriminalne družine remigrirali iz Nemčije, pri čemer so jim zagotovili letalske vozovnice, stroške dokumentov in okoli 1.350 evrov povprečnega izplačila na osebo kot del programa prostovoljnega vračanja.