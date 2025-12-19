EBRD vodi investicijo vredno do 80 milijonov evrov za pospešeno rast Mlinarja

Piše: C. R.

Skupina BOSQAR INVEST (BOSQAR d.d. – ZSE: BSQR), dolgoročni investitor s stalnim kapitalom in graditelj podjetij v regiji Adria, je v petek objavila strateško pomemben investicijski krog v Mlinar v skupni vrednosti do 80 milijonov evrov. Investicijo vodi Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) z vložkom do 50 milijonov evrov, ob sodelovanju družb BOSQAR INVEST in MidEuropa.

»Ta investicija predstavlja ključen korak v dolgoročni strategiji rasti Mlinarja in dodatno potrjuje moč našega operativnega modela. Vodilna vloga EBRD v tem investicijskem krogu – ter naše dolgoročno partnerstvo – odraža visoko stopnjo zaupanja v napredek, ki smo ga dosegli, in vrednost, ki jo dosledno ustvarjamo v celotnem portfelju,« je povedal Vanja Vlak, član uprave BOSQAR d.d., holding družbe skupine BOSQAR INVEST, in finančni direktor Skupine.

»Strateški vstop EBRD v Mlinar predstavlja potrditev kakovosti našega poslovnega modela, finančne uspešnosti in dolgoročnega potenciala. Gre za pomembno priznanje dosedanjega dela ter naše strateške vizije,« je dejal Mladen Veber, predsednik uprave Mlinarja.

»Z veseljem podpiramo našega partnerja BOSQAR pri nadaljnji širitvi v prehranskem segmentu z investicijo v ambiciozno strategijo rasti skupine Mlinar, ki združuje organsko rast in ciljno usmerjene prevzeme. Prepričani smo, da je Mlinar pod strateškim vodstvom BOSQAR INVEST odlično pozicioniran za pospešeno rast in dolgoročno ustvarjanje vrednosti. Naša investicija bo prav tako podprla pobude na področju energetske učinkovitosti ter prispevala k višjim standardom vključenosti zaposlenih,« je poudarila Natalia Zhukova, direktorica EBRD in vodja področja prehrane in kmetijstva.

»Ta investicija potrjuje zavezanost EBRD podpori hitro rastočim podjetjem z močnimi temelji in jasno strateško usmeritvijo. Zgodba rasti Mlinarja je dokaz transformativnega vpliva strateških investicij in partnerstev, zato smo veseli, da se pridružujemo našima dolgoletnima partnerjema BOSQAR in MidEuropa pri podpori ambicioznim načrtom Mlinarja. S podporo širitvi in modernizaciji Mlinarja EBRD prispeva h krepitvi odpornosti in konkurenčnosti pekarskega sektorja na Hrvaškem in na sosednjih trgih,« je dodal Tamas Nagy, direktor EBRD in sovodja oddelka za zasebni kapital.

»Ponosni smo na izjemen napredek Mlinarja od prevzema, ki nam je omogočil, da smo v istem letu pozdravili dva močna partnerja – BOSQAR INVEST in EBRD. Ta mejnik odraža moč rasti Mlinarja in našo skupno vizijo za prihodnost. Ostajamo popolnoma zavezani nadaljnjemu razvoju in se veselimo tesnega sodelovanja z obema investitorjema za pospešitev nadaljnje rasti,« je povedal Filip Kisdobranski, partner v družbi MidEuropa.

Investicija bo dodatno okrepila tržni položaj Mlinarja, utrdila poslovno vertikalo Future Food znotraj skupine BOSQAR INVEST ter potrdila močan in dosleden model ustvarjanja vrednosti v celotnem portfelju skupine.

Dvofazna struktura investicije

Transakcija je strukturirana v dveh fazah:

faza – Začetna investicija EBRD v višini 35 milijonov evrov za približno 17-odstotni lastniški delež v Mlinarju, ki bo zagotovila takojšen kapital za pospešeno rast, razvoj izdelkov in širitev na nove trge. faza – Dodatnih 45 milijonov evrov naj bi bilo investiranih v obdobju 12 do 24 mesecev. EBRD se lahko odloči za dodatni vložek do 15 milijonov evrov, medtem ko lahko BOSQAR INVEST in MidEuropa zagotovita preostalih 30 milijonov evrov.

Okrepljena finančna uspešnost in obeti

Investicija EBRD predstavlja jasno tržno potrditev močnega poslovnega zagona Mlinarja in dodatno potrjuje dodano vrednost, ki jo BOSQAR INVEST ustvarja z aktivnim upravljanjem in strateškim vodenjem svojih operativnih družb.

BOSQAR INVEST še naprej dosega močne operativne in finančne rezultate, ki jih zaznamujeta stabilna rast prihodkov (Q3 2025: 449 milijonov evrov, +75 % v primerjavi s Q3 2024) in rast EBITDA (Q3 2025 prilagojena EBITDA: 56 milijonov evrov, +76 % glede na Q3 2024). Razmerje med neto dolgom in prilagojeno LTM EBITDA odraža konzervativno in uravnoteženo kapitalsko strukturo ter discipliniran finančni pristop.

Ta transakcija dodatno potrjuje, da je BOSQAR INVEST dobičkonosna in finančno stabilna organizacija z dokazanim modelom upravljanja ter vodstvenim pristopom, ki dosledno ustvarja vrednost. Odločitev EBRD, da prevzame vodilno vlogo v tem investicijskem krogu, je jasna potrditev strateške usmeritve BOSQAR INVEST ter njene sposobnosti gradnje, skaliranja in povečevanja vrednosti operativnih podjetij.

O BOSQAR INVEST

BOSQAR INVEST (BOSQAR d.d. skupaj s svojimi odvisnimi družbami) je evropski investitor s stalnim kapitalom in graditelj podjetij, ki deluje v več panogah, vključno z zunanjim izvajanjem poslovnih in tehnoloških procesov (BPTO), informacijskimi tehnologijami, kadrovskimi storitvami (HR) ter prehrano.

Z inovativnim poslovnim modelom je BOSQAR INVEST pospešil svojo rast s kombinacijo intenzivne organske rasti in platforme za prevzeme. Strategija »buy-and-build« se je izkazala z več kot 85 uspešno izvedenimi prevzemi od leta 2016 dalje, ob sočasnem izboljševanju dobičkonosnosti in operativne učinkovitosti vseh prevzetih podjetij.

Danes BOSQAR INVEST deluje skozi več poslovnih vertikal: BPTO (blagovni znamki Mplus in GRAIA), HR (Manpower SEE in Workplace), Food (Future Food, Panvita, Mlinar) ter druge industrije. Vse vertikale so usmerjene v ustvarjanje vrednosti za delničarje z uporabo najboljših praks digitalizacije, strukturiranega upravljanja ključnih strank, stroge finančne discipline in močnih vodstvenih ekip.

V lastniški strukturi BOSQAR INVEST združuje pokojninske sklade, institucionalne investitorje, mednarodne sklade zasebnega kapitala, razvojne institucije in zasebne vlagatelje. Skupina zaposluje več kot 18.000 ljudi, podjetja pa poslujejo v 23 državah po svetu.

O EBRD

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je večstranska banka, ki spodbuja razvoj zasebnega sektorja in podjetniških pobud v 42 državah na treh celinah. Od začetka delovanja na Hrvaškem je EBRD v državo investirala več kot 5 milijard evrov v 275 projektov. Glavni poudarki delovanja vključujejo podporo reformnim procesom, izkoriščanje prednosti članstva v EU ter prestrukturiranje in komercializacijo podjetij javnega sektorja.

O MidEuropa

MidEuropa je vodilni evropski zasebno-kapitalski investitor z več kot 25-letnimi izkušnjami in močnimi koreninami v Srednji Evropi. S sedežem v Londonu ter pisarnami v Varšavi in Bukarešti uporablja prilagodljiv panevropski in globalni pristop pri iskanju naložb v sektorjih zdravstva, tehnologije, storitev in potrošniških izdelkov ter podpira njihovo rast in mednarodno širitev. Do danes je MidEuropa zbrala in upravljala več kot 6,8 milijarde evrov sredstev ter izvedla 45 naložb in več kot 290 dodatnih prevzemov v 20 državah.