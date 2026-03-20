(DVOLIČNO) Dve leti so trobili o genocidu, nazadnje pa so Golobovi vrgli Gazo čez ramo, Netanjahujeva vlada jih je javno pohvalila

Piše: G. B.

Kot smo poročali, Golobova vlada ni izglasovala pridružitve Slovenije tožbi Južne Afrike proti Izraelu zaradi domnevnega genocida v Gazi. Kljub hudi kampanji celotne vlade zadnji dve leti.

Očitno je sedaj znanega več. Glasovanje naj bi bilo sicer tajno, a očitno so se ministri Levice glasovanju morda celo izognili. Ministri iz vrst SD naj bi pridružitev tožbe podprli, kot izhaja iz izjave predsednika stranke Matjaža Hana. Od skupaj 20 ministrov pa naj bi za soudeležbo pri tožbi glasovali le šest – tako je bilo povedalo danes v soočenju na Pop TV.

Kar seveda samo dokazuje veliko hinavščino Golobove vlade in hkrati na nek način pojasnjuje ozadje paničnega strahu pred novimi prisluhi. Očitno si je Robert Golob z odpovedjo pridružitve tožbi kupoval mir pred novimi posnetki.

Izraelsko zunanje ministrstvo je omenjeno potezo Golobove vlade pozdravilo prav danes. Takole:

We welcome the Slovenian government’s responsible decision not to join South Africa’s fabricated blood libel proceedings against Israel at the ICJ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 20, 2026

Kot smo zapisali: če je kje vmešavanje tujine v volitve pri nas, je to s strani Sorosovega in Obamovega klana. Medtem ko so se vladajoči kljub dveletnemu prepričevanju javnosti o genocidu naposled podelali. Le kaj je v ozadju?

Za Luko Mesca iz Levice pa je očitno Fotopub še vedno zelo delikatna tema.