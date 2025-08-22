Dva Maročana ugrabila in posiljevala Nizozemko v Parizu

Piše: A. S.

Spletni portal Remix News poroča, da je francoska policija je 17. avgusta v predmestju Seine-Saint-Denis pri Parizu rešila 24-letno Nizozemko, ki sta jo ugrabila in posiljevala maroška preprodajalca drog. Žrtev je uspela poklicati prijateljico, da je v nevarnosti, slednja pa je obvestila policijo, ki je izsledila signal telefona. Policisti so tako ugotovili, da se žrtev nahaja v stavbi v bližini pariškega bolšjega trga Clignancourt. Dekle so osvobodili, dva osumljenca pa ujeli.

V stanovanju so odkrili tudi večjo zalogo zdravil in drog, namenjenih preprodaji. Šlo je predvsem za pomirjevala in antiepileptike, kot so Lyrica, Brieka in pregabalin, v skupni vrednosti okoli 80.000 evrov. Policija sumi, da je bilo stanovanje organizirano kot distribucijski center, kar dokazuje sistematičnost in razvejanost kriminalne mreže migrantskih posiljevalcev.

Oba osumljenca sta maroškega porekla, eden izmed njiju naj bi se v Franciji nahajal nezakonito. Primer tako znova odpira vprašanje varnosti v pariških predmestjih in neuspešne politike integracije, saj prav v teh okoljih vse pogosteje prihaja do nasilja, trgovine z drogami in zlorab. Migrantske tolpe, ki delujejo praktično nekaznovano, postajajo stalnica, medtem ko so lokalni prebivalci, sedaj pa tudi tujci kot nesrečna 24-letna Nizozemka, vse pogosteje žrtve njihove brutalnosti. Dogodek je razkril, kako lahko kriminalne skupine z migrantskim ozadjem prevzamejo celotne dele mestnih sosesk in jih spremenijo t.i. »no go cone« in varna zatočišča za trgovino z drogami.