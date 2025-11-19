Dunaj krepi protipoplavno zaščito

Piše: Mednarodne pisarne Mesta Dunaj – Ljubljana

Na Dunaju je še vedno svež spomin na tisočletne poplave pretekle jeseni. Ob zavedanju, da zaradi podnebnih sprememb tovrstne naravne pojave lahko pričakujemo tudi v prihodnosti, v avstrijski prestolnici sistematično krepijo protipoplavno zaščito. Trenutno sta v teku obnova zadrževalnih bazenov in višanje zaščitnega zidu v na zahodnem delu mesta.

V času, ko v Sloveniji ponovno spremljamo uničujočo moč poplav, se na Dunaju aktivno ukvarjajo z dodatno zaščito pred naraščajočimi vodami. Da bi zaščitili prebivalce in infrastrukturo, nenehno vlagajo v protipoplavne ukrepe, za kar je na Dunaju zadolžen Oddelek za upravljanje voda (MA 45).

Tako na reki Donavi kot tudi na reki Wien na območju Dunajskega gozda redno urejajo protipoplavno zaščito. Trenutno za približno en meter višajo protipoplavni zid zadrževalnih bazenov na zahodu mesta v 13. in 14. dunajskem okrožju. Bazeni zadržujejo velike količine vode, dokler se gladina reke ponovno ne zniža in se odvečna voda lahko varno vrne nazaj v obtok. Lansko jesen so bili bazeni prvič od izgradnje leta 1899 popolnoma napolnjeni. Ko ne rešujejo mesta pred poplavami, so bazeni naravni biotopi, kjer prebivajo bobri, pižmovke in 120 ptičjih vrst.

Protipoplavne ukrepe izvajajo tudi drugod po mestu, denimo ob Donavskem kanalu, kjer ojačujejo protipoplavni zid ob progi podzemne železnice, da bi preprečili morebitno zastajanje vode. V dunajskem okrožju Penzig pa bodo zgradili povsem nov zaščitni zid za večjo zaščito prebivalcev v posebej izpostavljenih območjih.

»Zahvaljujoč številnim protipoplavnim ukrepom je Dunaj v preteklih desetletjih dobro prestal poplave. Vendar ne počivamo, ravno nasprotno – nenehno vlagamo v izboljšave. S trenutnim višanjem zidov v Auhofu zagotavljamo še več varnosti za Dunajčane. Reka Dunaj bo v prihodnje tako pripravljena ne le na tisočletno poplavo, kot je bila doslej, temveč na poplavo, ki se statistično pojavi le vsakih 5.000 let,« pojasnjuje dunajska mestna ministrica Ulli Sima, pristojna za dunajsko vodovje.