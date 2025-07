Danska od danes predseduje Svetu Evropske unije; Cilj je krepitev obrambnih zmogljivosti

Piše: T. B. (Nova24TV.si)

Danska je danes od Poljske prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije pod geslom Močna Evropa v spreminjajočem se svetu. Danska premierka Mette Frederiksen je ob tej priložnosti poudarila nujnost krepitve evropske varnosti, gospodarske konkurenčnosti in nadaljevanja zelenega prehoda.

V središču njenega programa je ideja o “ponovnem oboroževanju Evrope”, s čimer želi EU pripraviti na izzive sodobnega globalnega okolja.

Ponovno oboroževanje Evrope, kot ga zagovarja Mette Frederiksen, je odgovor na naraščajoče geopolitične napetosti in nestabilnost v svetu. V času, ko se svet sooča z nestabilnimi mednarodnimi odnosi, vključno z vojno v Ukrajini in drugimi globalnimi izzivi, je krepitev evropske obrambne sposobnosti ključna za zagotavljanje varnosti in suverenosti EU. Močnejša obrambna zmogljivost omogoča EU, da zaščiti svoje interese, podpira zaveznike, kot je Ukrajina, in hkrati ohranja stabilnost na evropskih tleh. Poleg tega povečana obrambna pripravljenost spodbuja enotnost med članicami in krepi EU kot globalnega akterja, ki lahko učinkovito odgovarja na zunanje grožnje.

Glavne zaveze Danske

Frederiksen je poudarila, da mora Evropa postati varnejša in močnejša. To vključuje krepitev obrambnih zmogljivosti EU in nadaljevanje podpore Ukrajini v njenem približevanju Uniji. Pomembna naloga bo prepričevanje Madžarske, naj umakne veto na ukrajinsko integracijo v EU, kar bo zahtevalo diplomatsko spretnost.

Danska si prizadeva za poenostavitev evropske zakonodaje, ki bo okrepila gospodarsko konkurenčnost EU. To je še posebej pomembno v luči trgovinskih pogajanj z ZDA, saj se 9. julija 2025 izteče rok za dogovor o carinah, ki ga je postavil ameriški predsednik Donald Trump. Enotnost članic EU pri teh pogajanjih, ki jih vodi Evropska komisija, bo ključno. Danska bo nadaljevala zavezanost EU k zelenemu prehodu, kar vključuje ukrepe za zmanjšanje ogljičnega odtisa in spodbujanje trajnostnih politik. Ta cilj ostaja pomemben del evropske agende za boj proti podnebnim spremembam.

V prvih dneh predsedovanja se bo Danska osredotočila na trgovinska pogajanja z ZDA, saj bo enotna podpora članic EU ključna za uspeh. Poleg tega bo 16. julija Evropska komisija predstavila predlog novega dolgoročnega proračuna EU (MFF), kar bo sprožilo intenzivna pogajanja med članicami. Danska bo imela pomembno vlogo pri usklajevanju teh razprav.

Poleg varnostnih in gospodarskih vprašanj se Danska zavzema tudi za nove pristope k reševanju migracijskih izzivov. Frederiksen je poudarila, da je potrebno celostno obravnavanje migracij, ki bo uravnotežilo humanitarne in varnostne vidike.

Dansko predsedovanje Svetu EU prinaša priložnost za krepitev evropske enotnosti in odpornosti v času globalnih sprememb. Z jasnimi prioritetami na področju varnosti, gospodarske konkurenčnosti in zelenega prehoda želi Danska pod vodstvom Mette Frederiksen oblikovati močnejšo in varnejšo Evropo. Predsedovanje, ki bo trajalo do konca leta 2025, bo ključno za usmerjanje EU skozi zahtevne geopolitične in gospodarske izzive, preden bo štafeto predala Cipru.