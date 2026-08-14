V novi Demokraciji preberite: Ustavno sodišče blokiralo razvoj Slovenije

Piše: Vida Kocjan

Sedem ustavnih sodnikov se je dvignilo nad ustavo in dopustilo referendum o interventnem zakonu, s čimer so blokirali njegovo uveljavitev. Zakon prinaša nižje davke, višje neto plače, višje pokojnine ter razbremenitve za državljane in gospodarstvo. Ali, kot je dejal dr. Žiga Turk: »Maske so padle.«

Interventni zakon (natančneje zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije – ZIURS) je omnibus zakon, ki ga je državni zbor sprejel 11. maja 2026. Pripravile so ga stranke t. i. tretjega političnega bloka (NSi, SLS, Fokus, Demokrati, Resni.ca), podprli pa so ga tudi poslanci SDS. Posega v deset različnih zakonov na področju davkov, socialnih prispevkov, pokojnin, delovnih razmerij, zdravstva idr. ter uvaja nekatere začasne ukrepe (npr. glede davka na dodano vrednost – DDV). Zakon je bil predstavljen kot odziv na energetsko krizo ter kot spodbuda za konkurenčnost, zaposlovanje in investicije.

Z zakonom, nižjimi davki in drugimi nujno potrebnimi zakonskimi ureditvami za olajšanje življenja državljanov ter gospodarstva se niso strinjali v sindikatih in levičarskih nevladnih organizacijah. Maja so nato zbirali podpise za naknadni zakonodajni referendum. Domnevno naj bi zbrali več kot 47 tisoč neoverjenih podpisov. Te so nato predali v državni zbor, ta pa je sklenil, da referendum zaradi davčnih določb ni dopusten.

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