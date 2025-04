Bo italijanski Tržič dobil muslimanskega župana?

Piše: A. S.

Italijansko mesto Tržič v Furlaniji Julijski krajini s 30.000 prebivalci, le streljaj od slovenske meje, postaja poligon za islamizacijo Italije.

Medtem, ko se v tem mestu, ki ima avtohtono slovensko ime, izgublja slovenska skupnost, predstavljajo večinoma muslimanski priseljenci že tretjino prebivalstva italijanskega Tržiča. Pred novimi lokalnimi volitvami se je oblikovala muslimanska politična lista, na čelu katere je Senegalec Bou Konate, ki bi lahko postal novi župan, pri tem pa ga podpira tudi levica.

Avtohtoni meščani so zaradi tega precej razburjeni. Volitve bodo potekale ta vikend 13. in 14. aprila. Konate, rojen v Senegalu, je bil sprva levosredinski svetnik, sedaj pa je postal obraz prve islamske stranke v Italiji. Volitve so posledica tega, da je bila prejšnja županja iz Salvinijeve Lige Anna Cisint izvoljena lani v Evropski parlament kot poslanka. V času njenega županovanja je prihajalo do trenj med občino in islamske skupnosti. Številni Tržičani opozarjajo, da se priseljenci nočejo integrirati. Kot kaže pa ne gre več za to, da bi živeli v vzporednih skupnostih, temveč hočejo prevzeti celo občino. Gre le za majhen primer nečesa, kar se dogaja povsod v Evropi.