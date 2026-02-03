Bo Evropska unija morala postati še bolj centralizirana? Takole pravi prvi mož Evropske centralne banke …

Piše: C. R.

Evropa mora premagati stare delitve in postati federacija, če ne želi biti podrejena ZDA in Kitajski, je včeraj spričo geopolitičnih napetosti pozval nekdanji predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghi. Zavzel se je tudi za hitrejše poglabljanje EU.

Kot je Draghi povedal ob prejemu častnega doktorata univerze v belgijskem Leuvnu, je Evropa ujeta med ZDA, ki uvajajo carine in grozijo njeni ozemeljski celovitosti, ter Kitajsko, ki je pripravljena izkoristiti nadzor nad globalnimi dobavnimi verigami.

“To je prihodnost, v kateri bi lahko Evropa postala podrejena, razdeljena in deindustrializirana hkrati,” je poudaril. Obenem Evropa, ki ne more braniti svojih interesov, tudi ne bo mogla dolgo braniti svojih vrednot, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Da bi se izognila temu, pa mora unija po mnenju nekdanjega italijanskega premierja diverzificirati svoje trgovinske odnose ter iz ohlapne konfederacije preiti v evropsko federacijo.

Na področjih, kjer so članice pristojnosti prenesle na EU, je namreč na globalni ravni spoštovana in se pogaja kot eno. Na tistih, kjer so pristojnosti v rokah članic, pa je EU obravnavana kot ohlapna povezava srednje velikih držav, ki jo je mogoče razdeliti in temu ustrezno ravnati z njo, je povedal.

Svoj predlog je opisal kot pragmatični federalizem, pri čemer bi na določenih področjih sprva sodelovale samo nekatere članice, kasneje pa bi se jim lahko pridružile še druge, ki bi to želele. Kot najuspešnejši primer integracije več hitrosti je izpostavil uvajanje evra.

Draghi, ki je leta 2024 objavil poročilo o prihodnosti evropske gospodarske konkurenčnosti, se bo sicer 12. februarja voditeljem držav članic EU pridružil na neformalnem srečanju na vzhodu Belgije, na katerem se bodo posvetili krepitvi evropskega enotnega trga spričo geopolitičnih napetosti.

Kot je v današnjem vabilu predsednikom vlad in držav članic zapisal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, bodo razpravljali o tem, kako naj se unija pozicionira v vse bolj tekmovalnem svetu ter zmanjša odvisnost od tretjih držav. Razprava o interni strategiji pa se bo med drugim osredotočila na vprašanje, katere bi morale biti prednostne naloge pri poglabljanju enotnega trga, je dodal.

Izkušnje Slovenije z vztrajanjem pri “federaciji” v času, ko je Jugoslavija že razpadala in so se predsedniki šestih jugoslovanskih republik (neuspešno) pogajali o prihodnosti ureditve SFRJ, kažejo na to, da tudi v tem primeru federalizacija dejansko pomeni centralizacijo.