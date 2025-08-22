Begunka albanskega rodu in mestna svetnica izrazila »hvaležnost« Švici tako, da je oskrunila krščansko sliko

Piše: A. S.

Sanija Ameti, 32-letna nekdanja članica Zeleno-liberalne stranke (GLP) in mestna svetnica v Zürichu, se sooča s kazensko ovadbo in javnim zgražanjem po objavi fotografij na Instagramu septembra 2024, na katerih je videti, kako strelja na reprodukcijo krščanske slike iz 14. stoletja, »Madona z otrokom in nadangelom Mihaelom« avtorja Tommasa del Mazze.

Sanija Ameti, rojena leta 1992 v bošnjaški muslimanski družini, je v Švico prispela kot begunka leta 1995, pri treh letih, ko je njena družina bežala pred konfliktom v nekdanji Jugoslaviji. Družina se je naselila v azilnem centru v Adliswilu, Sanija pa je kasneje študirala pravo na Univerzi v Zürichu, specializirana za kibernetsko varnost. Trenutno pripravlja doktorat na Univerzi v Bernu. Ameti, ki se opredeljuje kot agnostik, je politično aktivna, deluje kot mestna svetnica v Zürichu in sopredsednica progresivnega gibanja Operation Libero.

Sporni incident se je zgodil, ko je Ameti uporabila zračno pištolo in izstrelila približno 20 strelov na versko podobo, ki je bila del kataloga dražbene hiše Koller Auctions. Na svojem javnem Instagram računu je objavila fotografije dejanja, skupaj z napisom v nemščini »abschalten« (»izklopiti«), kar so nekateri razumeli kot simbolično dejanje skrunjenja. Ameti je trdila, da se »ni zavedala verskega pomena slike« in da jo je izbrala, ker je bila »dovolj velika« za vadbo streljanja. Po burnih odzivih je sicer objavo izbrisala in se opravičila.

Javno tožilstvo je proti Ameti vložilo obtožnico zaradi kršitve 261. člena švicarskega kazenskega zakonika, ki prepoveduje javno omalovaževanje verskih prepričanj. Tožilstvo trdi, da je Ameti s svojim dejanjem nepotrebno zasmehovala krščanska prepričanja. Zahteva globo v višini 10.000 švicarskih frankov (približno 10.500 evrov) in kazen 2.500 frankov (približno 2.600 evrov), skupaj z 1.500 franki pravnih stroškov.

Incident je imel sicer znatne posledice za Ameti. Zeleno-liberalna stranka je sprožila postopek izključitve, zaradi česar je septembra 2024 odstopila z vodstvenega položaja v züriškem odseku stranke, januarja 2025 pa je stranko povsem zapustila in je dejavna kot neodvisna svetnica. Njen delodajalec, Farner Group, ji je odpovedal zaposlitev, Ameti in njena družina pa so zaradi groženj zaprosili za policijsko zaščito. Gibanje Operation Libero, ki ga je soustanovila, je njeno dejanje obsodilo kot »napačno in neprimerno«, hkrati pa sprejelo njeno opravičilo.

Švicarska škofovska konferenca je obsodila dejanje Ameti. Škof Joseph Bonnemain iz Chura, ki je prejel osebno opravičilo Ameti, ji je javno odpustil in spodbudil druge, naj storijo enako. Kljub temu je 31 posameznikov, vključno z člani mladinskega krila Švicarske ljudske stranke in gibanja Mass-Voll, vložilo kazenske ovadbe zaradi nasilja nad kristjani.

Na družbenih omrežjih so številni uporabniki zaradi njenega obnašanja podvomili o njeni hvaležnosti do Švice, ki je njeni družini ponudila azil med vojnami v Jugoslaviji. Njen oče, nekdanji profesor biologije in politik v Jugoslaviji, se je z družino ustalil v Švici po težavah v domovini. Ameti je že prej poudarjala svojo zavezanost napredni in vključujoči Švici, zagovarjala je močnejše odnose med EU in Švico ter nasprotovala zakonu iz leta 2021 o prepovedi zakrivanja obraza, ki ga je označila kot žaljivega do muslimank.

Nekateri konservativni komentatorji so dejanje Ameti razumeli kot dokaz širših kulturnih napetosti, medtem ko drugi menijo, da je bil odziv nesorazmeren, glede na njeno opravičilo in pomanjkanje namere žaljenja. Objave na platformi X odražajo polarizirana mnenja: nekateri uporabniki obsojajo Ameti zaradi nespoštovanja švicarske krščanske dediščine, drugi pa branijo njeno pravico do svobode izražanja. Zgodovina kontroverznih dejanj Ameti, vključno z nošenjem vojaške uniforme na dogodku Švicarske ljudske stranke in kampanjskimi plakati v Prištini na Kosovu, je prav tako pritegnila pozornost. Švicarski mediji sicer pojasnjujejo, da ima Ameti albanske korenine, povezane s Kosovom, vendar je bila rojena v Bosni in Hercegovini.