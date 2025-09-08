Aretirali črnega osumljenca za smrtonosni napad na 23-letno Ukrajinko

Piše: Nova24tv

Moški, osumljen smrtonosnega napada z nožem na vlaku v Severni Karolini, v katerem je življenje izgubila Ukrajinka, je bil po poročanju več medijev aretiran in obtožen umora prve stopnje. Črnski morilec jo je zabodel v vrat, zaradi barve polti pa primer ni medijsko množično obravnavan.

Po poročanju WBTV News je bil 34-letni Decarlos Brown ml. tisti, ki je na vlaku sodil 23- letni Ukrajinki. Irina Zarucka je umrla med vožnjo z vlakom po tem, ko je bila zabodena v vrat.

Na družabnih omrežjih se je pojavil videoposnetek, ki prikazuje izseke dogajanja pred in po napadu, ki so ga posnele varnostno-nadzorne kamere. Mogoče je videti, kako je Irina 22. avgusta vstopila na vlak in se usedla na sedež. Za njo pa je mogoče videti njenega napadalca. V nekem trenutku moški, ki je sedel za njo, potegne žepni nož in zamahne proti 23-letnici. Nato je mogoče videti, kako z okrvavljenim nožem pobegne z mesta zločina. Med oddaljevanjem Browna od napadene je mogoče opaziti, da so nekateri potniki opazili, da od njega kaplja kri.

Brown je Zarucko po poročanju medijev kar trikrat zabodel v predel grla. Ukrajinko je napad vidno šokiral, a se je ta zaradi hudih zadanih ran kmalu znašla nezavestna na tleh vlaka, poroča Breitbart

Gre za starega znanca policije

V primeru Browna gre za starega znanca policije. Od leta 2011 je bil ta namreč že večkrat aretiran. Obtožbe, s katerimi se je soočil, vključujejo tatvino, rop z nevarnim orožjem in grožnje. Pred tem je bil zaradi oboroženega ropa obsojen na pet let zapora, poroča Daily Mail .

M. Quentin Williams, nekdanji agent Zveznega preiskovalnega urada (FBI) in zvezni tožilec, je pojasnil, da Brownov napad na Zarucko izpostavlja širša vprašanja v zvezi z duševnim zdravjem in javno varnostjo. Prav tako je tudi izjavil, da se je napad zgodil tako hitro, da se Zarucka ni mogla odzvati.

“Zgodilo se je tako hitro,” je dejal Williams. “Ni se mogla odzvati. Ujel je najbolj ranljivo osebo na vlaku. Bila je v neposredni bližini njega, obrnjena je bila s hrbtom proti njemu, poleg tega pa je počela nekaj, kar je odvrnilo njeno pozornost.”

V zvezi z brutalnim umorom, ki se je zgodil 22. avgusta, so se mainstream mediji in politiki v glavnem zavili v molk, poroča New York Post. Marsikdo je bil ogorčen, ker se je demokratska županja mesta Charlotte v Severni Karolini Vi Lyles, ki je sicer smrtonosni napad označila za nesmiselno in tragično izgubo, zahvalila medijem, da niso delili javnega posnetka, ki prikazuje napad na 23-letnico. “Nasilje v mesti Charlotte predstavlja mikrokozmos nacionalne epidemije. Američani si zaslužijo boljše od demokratskih politik, ki so zgolj milejše od kriminala,” je bil v objavi na X kritičen republikanec Mark Harris.