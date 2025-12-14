Antisemitski strelski napad v Avstraliji na plaži terjal več smrtnih žrtev

Piše: C. R.
Avstralska policija je danes sporočila, da je bilo v streljanju na znameniti plaži Bondi v Sydneyju ubitih več ljudi.
Dva strelca naj bi pridržali. Natančnega števila smrtnih žrtev niso posredovali. Reševalci so sporočili, da so po incidentu v bolnišnico prepeljali osem ljudi. Po poročanju avstralskih medijev je bila tarča praznovanje ob začetku judovskega festivala hanuka.
Policija je še navedla, da operacija še vedno poteka in da območje preiskujejo zaradi domnevnih eksplozivnih naprav.
Avstralski premier Anthony Albanese je prizore v Bondiju opisal kot šokantne in pretresljive.