Antisemitski strelski napad v Avstraliji na plaži terjal več smrtnih žrtev

Piše: C. R.

Avstralska policija je danes sporočila, da je bilo v streljanju na znameniti plaži Bondi v Sydneyju ubitih več ljudi.

Dva strelca naj bi pridržali. Natančnega števila smrtnih žrtev niso posredovali. Reševalci so sporočili, da so po incidentu v bolnišnico prepeljali osem ljudi. Po poročanju avstralskih medijev je bila tarča praznovanje ob začetku judovskega festivala hanuka.