Andrés Villavicencio: Sanjam o vrnitvi v svojo državo, ko bo ponovno vzpostavljena svoboda

Piše: Álvaro Peñas

Andrés Villavicencio je mlad Venezuelec, ki je bil prisiljen pobegniti iz svoje države, potem ko je videoposnetek, na katerem bere rezultate z volišča in prikazuje opozicijskega kandidata, v vodstvu pred sedanjim predsednikom Nicolásom Madurom, postal viralen.

Maduro, naslednik Huga Cháveza, je postal predsednik po Chávezovi smrti leta 2013. Soočen je z naraščajočimi obtožbami avtoritarne vladavine in represije, zlasti od leta 2015, s svojo različico socialistične politike čavizma, ki je vodila v hudo gospodarsko in politično krizo. 7,7 milijona Venezuelcev je zbežalo iz države zaradi nasilja, revščine in zlorab človekovih pravic, vključno z zatiranjem politične opozicije, cenzuro tiska in erozijo demokratičnih institucij.

Na venezuelskih predsedniških volitvah leta 2024 je nacionalni volilni svet Madura razglasil za zmagovalca, izid pa je mednarodna skupnost na splošno obsodila kot goljufijo.

Villaviencio je za europeanconservative.com spregovoril o begu v Španijo in svojih upih glede prihodnosti Venezuele.

Vse se je začelo 28. julija, ko ste po sodelovanju v volilnem postopku kot priča javno prebrali rezultate. Z drugimi besedami, preprosto ste povedali dejstvo.

Tako je, bil sem volilna priča v centru “Instituto Paraguaná Privado” v občini Carirubana v mojem mestu, Punto Fijo. Tam sem bil osmič priča volitvam in lahko pričam, da je na primer na volitvah, na katerih sta se pomerila Capriles in Chávez, slednji zmagal s 55 % glasov. Vendar pa je 28. julija Edmundo González dobil 82 % glasov. Nicolás Maduro je dobil le 195 glasov, Edmundo González pa 1046.

Moje volišče ni v konservativni soseski srednjega razreda, je soseska delavskega razreda, kjer je veliko družbenih napetosti, čavizem pa se je veliko igral z lakoto, pri čemer uporablja razdeljevanje obrokov za prisilo in za svoje politične cilje. Edmundov rezultat v taki soseščini je zadosten dokaz, da vemo, da smo zmagali na volitvah.

Zakaj mislite, da je ta video tako razburil režim?

Ker niso želeli, da se prebere zapisnik in da se vidi volilna prevara, ki so jo delali. Goljufijo, ki so jo zagrešili tudi za hrbtom socialističnih prič na voliščih, ki so velikokrat odšle domov objokane, ker so vedele, da so izgubile. Nekaj ​​ur kasneje so objavili svojo zmago, ne da bi objavili rezultate in osem mesecev po volitvah Madurova vlada še vedno ni predstavila rezultatov, razdeljenih po državah in regijah. Zakaj tega ne storijo? Ker obstaja 32.000 evidenčnih listov in je nemogoče zagrešiti goljufijo s primerjanjem številk s temi evidenčnimi listi, od katerih jih imamo 85 % in smo jih javno objavili. V teh 85 % Edmundo zmaga 70 proti 30, razlika pa je tako velika, da bi Maduro izgubil volitve, tudi če bi imel vseh preostalih 15 %.

Dan zatem so vas začeli opazovati in vaš potni list je bil preklican.

Da, najprej je šlo za vozilo brez registrskih tablic in dve osebi z zakritimi obrazi, ki sta poskušali vstopiti v mojo hišo in se predstavljali za tehnika, ko pa jima to ni uspelo, sta hišo začela fotografirati in snemati. To se ponavlja ob različnih priložnostih, čeprav nista poskušala znova vstopiti. Nato pa sem 6. avgusta na družbenih omrežjih zasledil, da so številnim Venezuelcem, v bistvu kritičnim novinarjem, opozicijskim politikom in volilnim pričam, samovoljno preklicali potne liste. Ni me presenetilo, ko sem videl, da je bil moj preklican, čeprav bi potekel oktobra 2031 in razumel sem sporočilo: ne moreš oditi.

