(ANALIZA) Učinki že prisotne vojne med Izraelom/ZDA na eni strani in Iranom na drugi – s poudarkom na zalogah sveže hrane v Dubaju (samo za približno 10 dni)

Piše: Vančo K. Tegov

Vojna v regiji močno moti prometne koridorje, kar še posebej hudo udari po gospodarstvih Perzijskega zaliva – predvsem Združenih arabskih emiratih in drugih državah v tem delu sveta.

Analiza satelitskih podatkov podjetja Kepler kaže, da bi nadaljnja blokada Hormuške ožine povzročila doslej ne videne motnje v dobavnih verigah zalivskih držav. Ko se vitalne prometne poti v trenutku prekinejo, ponovna vzpostavitev traja bistveno dlje, kot si večina predstavlja na prvi pogled.

Dubaj ima zaloge sveže hrane le še za približno 10 dni

To ključno središče Perzijskega zaliva, ki dnevno obravnava približno petino svetovnega tranzita nafte, ni samo glavna izvozna pot za energente, temveč tudi primarna vstopna točka za večino uvoza potrošniškega blaga in hrane v sušno regijo, ki je skoraj v celoti odvisna od uvoza. Analitiki opozarjajo: popolno zaprtje ožine bi v praksi zaprlo pristanišča, tovorne ladje bi se kopičile v pristaniščih odhoda ali pa brezciljno plule po Omanskem zalivu. Največje tveganje predstavlja prehranska varnost. Zalivske države uvozijo več kot 90 % svojih prehranskih potreb. Velika odvisnost od hitrih dobav pokvarljivega blaga – svežega sadja in zelenjave, mesa, mlečnih izdelkov – pomeni, da bi lahko police supermarketov postale prazne že v nekaj dneh. Če smo malo cinični: marsikatera razvada in luksuz, ki smo ga bili vajeni v zadnjih letih, bi lahko čez noč postal le oddaljen spomin. Obdobje, ko so ljudje množično drveli v Dubaj – iz nuje, radovednosti, izziva ali preprosto za zabavo in zapravljanje odvečnih tisočakov –, se lahko spremeni v težko dosegljivo, celo nedostopno destinacijo. Vrag si ga vedi.

Logistika v takšnih razmerah ni hitro rešljiva

Stefan Paul, izvršni direktor enega največjih logističnih podjetij na svetu (Kühne+Nagel), opozarja, da ima Dubaj glede na trenutne podatke o dobavnih verigah le še približno 10 dni zalog sveže hrane. Razlog je vojna med ZDA/Izraelom in Iranom, ki močno obremenjuje logistične poti na Bližnjem vzhodu. Trenutno je okoli 18 % svetovnih zmogljivosti zračnega tovornega prometa nedostopnih, pristanišča in letališča v državah Perzijskega zaliva pa praktično mirujejo.

Kakšne so alternative za oskrbo Dubaja?

Teoretično bi lahko blago letalsko dostavili do Savdske Arabije in ga nato prepeljali s tovornjaki, saj so meje odprte. Vendar je treba razumeti obseg problema: ena sama kontejnerska ladja prevaža približno 20.000 kontejnerjev. Nemogoče je v kratkem času najeti 20.000 tovornjakov, ki bi to količino prevzeli in prepeljali. Tudi železniške povezave bi pomagale le malo – v regiji se železnice večinoma uporabljajo za prevoz oseb ali znotraj nacionalnih konglomeratov, tovorni promet pa je omejen. Če se bojne razmere nadaljujejo, bodo motnje v oskrbi neizogibne.

Za konec: iz ene na videz kratkotrajne motnje, ki jo je sprožila vojna, se lahko hitro razvije resen problem, celo nerešljiva uganka za vse, ki so bili v zadnjih letih vajeni, da »klik« in denar v trenutku uredi vse. Ta »palica v kolesu« zalivskih gospodarstev bo zelo verjetno dolgotrajnejša, kot se zdi na prvi – ali celo na drugi pogled. O morebitnih motnjah na področju energentov pa morda drugič.