Ameriška smučarka Lindsey Von skoraj izgubila nogo

Piše: C. R., STA

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn je razkrila, da je po padcu na olimpijskem smuku v Milano‑Cortina 2026 skoraj izgubila levo nogo, a so ji zdravstveni ukrepi pravočasno preprečili amputacijo.

Vonnova, stara 41 let, je v videu na družbenem omrežju Instagram opisala, da je njen padec 8. februarja povzročil kompartmentni sindrom – nevarno stanje, pri katerem zaradi hudih poškodb in močnega otekanja raste pritisk v mišičnih prostorih, zaradi česar je prekrvavitev okončine močno omejena. Nezdravljeno to stanje lahko vodi v trajno poškodbo mišic in živcev ali celo izgubo uda.

Vonnova je zasluge za rešeno nogo pripisala ortopedskemu kirurgu Tomu Hackettu, zdravniku ameriške reprezentance, ki je bil na prizorišču in je izvedel nujno operacijo, imenovano fasciotomija, s katero je sprostil pritisk v nogi in s tem preprečil amputacijo. Hackett je Vonnovo že zdravil pri prejšnjih poškodbah, na prizorišče pa je prišel zaradi njene poškodbe kolenskih vezi pred začetkom iger.

»Dr. Tom Hackett mi je rešil nogo pred amputacijo. Odprl je obe strani noge, da je lahko ‘zadihala’, in me rešil,« je povedala Vonnova. »Vedno pravim, da se vsaka stvar zgodi z razlogom. Če si pred igrami ne bi poškodovala kolenskih vezi, Tom ne bi bil v Italiji in ne bi mogel rešiti moje noge.«

Američanka je medtem že zapustila bolnišnico v Vailu in se preselila v bližnji hotel, kjer se nadaljuje njena rehabilitacija. Povedala je, da bo še dolgo časa nepokretna, saj si je ob padcu zlomila tudi desni gleženj. “Ne morem vam povedati, kako boleče je bilo. Zavedam se, da je pred mano dolga pot, a vztrajala bom do konca in se znova povzpela na vrh gore,” je dodala.

Vonnova je po padcu najprej ostala v Italiji, kjer je opravila več operacij v Trevisu, kasneje pa je bila prepeljana v ZDA, kjer nadaljuje okrevanje. Poleg poškodb leve noge jo čaka približno leto dolga rehabilitacija in nato morda še operacija kolenskih vezi.