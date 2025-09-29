64 kristjanov pobitih v napadu v Kongu, letos že več kot 600 smrtnih žrtev

Piše: A. S.

V vzhodnem delu Demokratične republike Kongo je 16. septembra prišlo do enega najhujših napadov v zadnjih mesecih, v katerem je bilo ubitih 64 kristjanov.

Napad se je zgodil v vasi Ntoyo v provinci North Kivu, kjer so se ljudje zbrali na žalni slovesnosti. Po navedbah prič so oboroženi napadalci, povezani z uporniško skupino ADF, ki deluje pod okriljem Islamske države, med vernike vdrli s sekiro, kladivi in drugim orožjem, požigali hiše in streljali na tiste, ki so poskušali pobegniti. Trupla naj bi obležala po dvoriščih, hišah in ulicah.

Napad je še eden v nizu množičnih pobojev civilistov, katerih število je letos v Kongu preseglo že 600. Skupina Allied Democratic Forces je po poročilih Združenih narodov odgovorna za večino tovrstnih grozodejstev. Gre za eno najbolj nasilnih oboroženih skupin v regiji, ki se financira z nezakonitim izkoriščanjem naravnih virov in že več let izvaja napade na krščanske skupnosti.

Lokalni škof Melchisédech Sikuli Paluku je v imenu papeške škofije Butembo-Beni izrazil sočutje družinam žrtev in vernikom ter pozval k večji zaščiti civilistov. Prebivalci medtem opozarjajo, da so prepuščeni sami sebi, saj državne sile niso zmožne preprečiti vdorov in napadov na podeželju.