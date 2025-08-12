Zinka Lorger, najstarejša članica SDS, dočakala sto let!

Piše: Vančo K. Tegov

Zinka Lorger je rojena 11. avgusta 1925 v Ložnici pri Celju. Tam je z vrstniki preživljala lepo otroštvo. Med vojno je bila kot interniranka marca 1944 odpeljana v Ravensbrück, kjer je delala v tovarni letalskih delov, tam je videla grozote in trpljenje ljudi, a je preživela in se vrnila v domovino.

Po vojni je kot mlada učiteljica poučevala na osnovni šoli Kozje, poročila se je z učiteljem.

Gospa Zinka je zelo pozitivna oseba kljub nekaterim žalostnim trenutkom njenega življenja. Tako kot mnogi je tudi ona občutila krivice v prejšnjem sistemu.

Njen mož je prevzel ravnateljevanje na šoli, na kateri sta delo opravljala 45 let. Njeni bivši učenci se je še vedno radi spominjajo in jo tudi vabijo na vsa srečanja. Vse življenje je bila zelo aktivna. Sodelovala je v različnih društvih, tudi sedaj, četudi ji zdravje malo nagaja, spremlja in tudi ve, kaj vse počne SDS za blagor slovenskih ljudi.

Obiska tako številne skupine članov in članic je bila navdušena. Njej na čas smo nazdravili ter rojstnodnevno zapeli, pa še kakšno pristno slovensko. Tako kot se šika.

Kaj meni o stanju pri nas in o predsedniku SDS Janezu Janši? »Slovenci moramo skup držati. Občuduje ga kljub vsem mogočim nagajanjem, podtikanjem, krivicam, neutemeljenim in nepravičnim sojenjem. To prenese samo on. Kljub vsem tveganju, kateremu se izpostavlja. Tudi jaz, dokler mi je zdravje dopuščalo, sem se udeleževala sestankov in tudi situacij, ko ga je bilo treba podpreti.”

O njenem neukrotljivem značaju smo slišali tudi od vodje doma, kjer sedaj stanuje, da ob voščilu ki so ji ga pripravili včeraj, da smo komajda prišli do besede, da bi izrekli ali povedali tisto, kar so želeli ali imeli pripravljeno za reči. Na vprašanje o tem, ali je vesela tako številnega obiska, pa je hudomušno odgovorila: »Kako si upate sploh kaj takšnega vprašati? Za to stvar sem že dolgo dolgo odločena, da je to prav zame, kljub vsem mogočim oviram in morebitnim spotikam.” Vesela, da kljub »branjenju« oziroma upiranju, je morala privoliti v domsko praznovanje stoletnice svojega življenja tudi zato ker je to tradicija.

Nasvet sedanjim generacijam: Če živiš pošteno, če nobenemu ne želiš nič hudega, če skrbiš za svojo družino, vzgojo svojih otrok in ne želiš nobenemu nič slabega, posebej ne ljudem, ki jih ne poznaš, je vredno živeti. Tisti, ki pa želi drugim slabo, ni v redu. Svet okoli nas mora biti narejen, tako da nekoga moraš imeti rad, kot Boga, domovino, sočloveka. Zato je vredno živeti.

Dan smo ji polepšali predstavniki MO SDS Celje, glavnega tajništva SDS ter preko pisnega sporočila tudi Janez Janša, predsednik SDS.