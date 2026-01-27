(VIDEO) V oddaji Kavarna Hayek tudi Metod Berlec in Gašper Blažič – oglejte si, kaj sta povedala

Piše: C. R.

Kavarna Hayek se že dolga leta imenuje zelo bran blog, ki brani predvsem ekonomsko svobodo, pa tudi svobodo govora. Dolgo časa se ni vedelo, kdo je avtor, nato pa se je kot bloger razkril dolgoletni novinar in urednik Jože Biščak.

Kot je znano, je Jože Biščak v začetku devetdesetih let še kot mlad novinar na Delu pisal o znanih političnih aferah, ki so pretresle javnost, kot denimo Hit, VIS, itd. Kasneje je deloval na Magu, Reporterju in Siolu, od leta 2018 dalje pa na Demokraciji, kjer je za nekaj let postal tudi odgovorni urednik. Še vedno pa je urednik Demokracija Magazina.

Je pa blog Kavarna Hayek pred časom dobil tudi televizijsko dimenzijo, saj je nastala tudi istoimenska oddaja, v kateri gostujejo številni sogovorniki. V prejšnji oddaji je bil to glavni in odgovorni urednik Demokracije dr. Metod Berlec, ki je komentiral predvsem oblastne napade na medijsko svobodo. Včeraj pa je gostoval Gašper Blažič, novinar in urednik deska na spletni strani Demokracija.si. Komentiral je tako migrantsko vprašanje kot t. i. zeleni prehod, pa tudi napade na svobodo izražanja.