(VIDEO) Takole sproščeno je izgledalo srečanje naših škofov s papežem Leonom XIV.

Piše: C. R.

Slovenske škofe, ki so ta teden na obisku Ad limina Apostolorum v Vatikanu, je danes sprejel papež Leon XIV. Škofje so svetega očeta seznanili z razmerami v svojih škofijah, pogovarjali pa so se tudi o pomembnih vprašanjih v Cerkvi. Papežu so ob tej priložnosti tudi podarili mašni plašč, mitro in štolo z idrijsko čipko.

Predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK), novomeški škof Andrej Saje, je po pogovorih s papežem za radio Ognjišče skoraj triurno srečanje s papežem opisal kot bratsko in prijetno. Kot je še dejal, je papeža kot predsednik SŠK seznanil z življenjem Cerkve na Slovenskem, vsak škof pa mu je predstavil svojo škofijo.

“Odprl je tudi pomembna vprašanja, kot so evangelizacija, sinodalnost, da smo vsi povezani pri oznanjevanju evangelija, laiki in duhovniki,” je dejal. Ob tem je Leon XIV. škofe povabil, naj več sodelujejo med seboj, z duhovniki in kot škofovska konferenca, pa tudi z drugimi delnimi cerkvami. Dotaknili so se tudi vprašanja spolnih zlorab, da bi bila Cerkev bolj učinkovita v prihodnje in da bi prišla naproti zlorabljenim žrtvam, je še povedal Saje. Obisk v Rimu je v začetku tedna začelo šest škofov ordinarijev ter pomožni škof v Ljubljani Franc Šuštar. Drugi pomožni škof Anton Jamnik se je zaradi bolezni pridružil ostalim šele včeraj.

Škofje so papežu ob srečanju podarili mašni plašč, mitro in štolo z idrijsko čipko, ki odraža slovensko krščansko simboliko in vseh šest slovenskih škofij. Kot je dejal Saje, so mu pojasnili, da darilo odraža tudi povezanost Cerkve na Slovenskem.

Obisk Ad limina Apostolorum, kar v prevodu pomeni obisk na grobovih apostolov, so škofje začeli v ponedeljek. Prvi dan obiska v Vatikanu so med drugim imeli sveto mašo v baziliki svetega Janeza v Lateranu in se srečali s Slovenci, ki delujejo v Rimu, ter z veleposlanikoma Slovenije pri Svetem sedežu in v Italiji. V torek so maševali na grobu apostola Petra, tretji dan pa so začeli s sveto mašo v rimski baziliki Marije Velike, kjer so tudi molili na grobu papeža Frančiška. Srečali so se tudi s sodelavci slovenskega programa Radia Vatikan in spletnega portala Vatican News. V četrtek pa so med drugim imeli delovno srečanje z vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom.

Obisk Ad limina, v okviru katerega so se v minulih dneh tudi sešli s predstavniki več dikasterijev, bodo škofje sklenili danes s sveto mašo za slovenske romarje v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja.

Kot so poudarili v SŠK, ima obisk Ad limina Apostolorum velik duhovni, cerkveni in pastoralni pomen, med drugim škofje preko njega utrdijo vezi s svetim očetom. Obiski koristijo škofom pri vodenju škofij, pa tudi papežu, ki tako iz prve roke izve za vprašanja Cerkve v različnih delih sveta. Slovenski škofje so bili na tovrstnem obisku v Vatikanu nazadnje leta 2018.

Kot kaže videoposnetek, je bilo srečanje naših škofov s papežem zelo sproščeno in brez zadreg: