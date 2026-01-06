V mrzlih dneh ne pozabite na živali!

Piše: M. K.

V naslednjih dneh se bodo po napovedih temperature v Sloveniji spustile krepko pod ledišče. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato poziva lastnike in skrbnike živali k primerni oskrbi živali.

Večina rejnih živali je na nizke temperature dobro prilagojena in jih prenašajo lažje kot poletno vročino. Odraslim konjem, kravam in ovcam pozimi zraste gostejša zimska dlaka, ki deluje kot naravna izolacija.

Hlevi morajo biti pozimi zračni in čisti. V zaprtih hlevih se namreč ustvari previsoka vlaga in prevelika koncentracija plinov, ki povzročajo obolenja dihal, na mokrih in umazanih tleh pa se ustvarijo pogoji za vnetje parkljev in kopit.

Prezimovanje na prostem vse pogostejši način reje

Zimske temperature v Sloveniji se običajno gibljejo med 0 in 5 stopinjami Celzija. Te podnebne razmere so primerne za prezimovanje večine pašnih živali na prostem.

Pomembno pa je, da imajo živali, ki zimo preživljajo zunaj, na voljo zavetje in suh prostor za počitek. Pred mrazom je treba dodatno zaščiti mladičke, starejše in bolne živali, ki težje ohranjajo telesno temperaturo.

Rejec, ki se odloča za prezimovanje svojih živali (predvsem goveda, ovc in konj) na prostem, se mora najprej dobro seznaniti s posebnostmi lokalnih vremenskih razmer in drugimi okoljskimi značilnosti območja, kjer namerava prezimiti svoje živali.

Prednosti ustreznega prezimovanja pašnih živali na prostem so večja splošna odpornost živali, bolj donosna prireja mesa in ugoden vpliv na zdravje gibalnih organov.

Pozimi več krme in zagotovljena voda

Zelo pomembno je, da so živali v začetku zime v dobri telesni kondiciji in prilagojene na bivanje na prostem. Potreba po energiji se vsem pašnim živalim v zelo mrzlih dneh poveča za 15 do 20 odstotkov. Takrat živali pojedo več krme, da si zagotovijo dovolj energije za vzdrževanje telesne temperature. Tako kot čez vse leto tudi pozimi velja, da mora biti zagotovljena pitna voda, ker pa ta pozimi lahko zamrzne, je treba ustreznost vode preveriti večkrat dnevno.

Temperature pod -10 stopinj

Za pašne živali temperature pod -10 stopinj Celzija postanejo ekstremne, zato je pomembna še dodatna zaščita pred mrazom, vetrom in padavinami ter suho mesto za počitek, najbolje v zaprtih prostorih.

V obdobju hudega mraza je še posebej pomembno, da so živali čiste in suhe, saj mokra in z blatom prekrita dlaka zelo zmanjšuje izolacijsko sposobnost.

V zimskem času je treba posebno pozornost nameniti tudi prevozu živali. Pred prevozom je treba preveriti vremenske razmere in potek vožnje, med prevozom pa mora biti zagotovljena ustrezna temperatura, ne glede na to, ali se vozilo premika ali stoji. Pri dolgih vožnjah mora biti temperatura v prevoznem sredstvu med 5 in 30 stopinjami Celzija.

Kako pozimi poskrbimo za hišne živali

Pozimi nikakor ne smemo pozabiti na hišne živali. Če je temperatura tudi podnevi pod lediščem, je treba psom in mačkam omogočiti počitek v zaprtih prostorih s suhim ležiščem.

Pasje ute so pri temperaturah pod -10 stopinj Celzija primerne samo za nekatere pasme psov z zelo gosto dlako, kot so novofundlanci, aljaški malamuti, samojedi in podobne pasme. Najprimernejše so dobro izolirane (tla, streha in stene z vsaj 5 cm izolacijskega materiala), večprekatne ute, ki ne smejo biti izpostavljene prepihu in vetru, ležišče v njih pa naj bo iz ustreznega materiala.

Tudi hišne živali, ki pozimi bivajo zunaj, potrebujejo dodatno energijo za vzdrževanje telesne temperature. V hladnem obdobju zato potrebujejo nekoliko večje količine kalorične hrane.

Psičke z mladiči in bolni psi morajo imeti na voljo bivalni prostor, v katerem temperatura ne sme biti nižja od 20 stopinj Celzija. Za kratkodlake pse, male družne pse in hrte pa je zunanja namestitev v zimskih temperaturah okoli ledišča neprimerna.

Za pse, ki bivajo v notranjih prostorih, se za sprehode v hladnem vremenu svetuje uporaba zaščitnih oblačil, ki prekrijejo izpostavljene dele, na katerih se pes hitro ohlaja. Če se s psom pozimi sprehajate po ulicah, ki so posute s soljo, mu je treba po sprehodu umiti tačke, saj jim sol lahko poškoduje blazinice. Pozimi ne smemo pozabiti na zunanje mačke, ki potrebujejo več energetsko bogate hrane in toplejše, dobro izolirano zavetje s suhim ležiščem. Po neuradnih podatkih zimo preživi le 30 odstotkov mačjih mladičev, starih do dva meseca, in le polovica mačk do starosti dveh let.

Za zunanje mačke in pse so dobra izbira briketi, saj ti zunaj ne zmrznejo. Voda lahko pozimi zamrzne, zato jo je treba večkrat dnevno preveriti in po potrebi zamenjati.