V ljubljanskem živalskem vrtu zaznamujejo 35 let pedagoške dejavnosti

Piše: C. R., STA

Ljubljanski živalski vrt že 35 let izvaja pedagoško dejavnost, ob tem pa so danes in v nedeljo pripravili različne dejavnosti in ustvarjalno delavnico. Obiskovalci lahko spoznavajo sesalce, plazilce in dvoživke, se učijo skozi didaktične igre, spoznavajo žirafe ter premagajo morebitne predsodke do žuželk, so sporočili iz Živalskega vrta Ljubljana.

V strokovno vodenih živalskih vrtovih skozi naravovarstveno izobraževanje motivirajo obiskovalce, da razumejo živali in spoznajo vzroke, zaradi katerih so ogrožene. Po njihovih besedah so živalski vrtovi pomembne kulturno-izobraževalne institucije, saj jih letno obišče okoli 140 milijonov obiskovalcev.

“Naša vloga presega podajanje znanja o živalih. Gradimo most med človekom in naravo ter spodbujamo odgovoren odnos do vsega živega. Z aktivnim delovanjem v mednarodnem prostoru prispevamo k razvoju globalnih naravovarstvenih pristopov. Ostajamo predani spodbujanju radovednosti, ozaveščanju in navdihu, ki ga obiskovalci odnesejo s seboj v vsakdanjik,” je v sporočilu za javnost napisala v. d. direktorice vrta Suzana Gajić.

Pedagoška vodja Irena Furlan, ki je pionirka izobraževanja v ZOO Ljubljana in pedagoško dejavnost razvija že 35 let, je povedala, da pogosto pomaga “obiskovalcem pri premagovanju predsodkov do pajkov, kač in žuželk”. Dodala je, da jo veseli, ko strah zamenjata spoštovanje in ljubezen do živali, saj obiskovalci tako živalski vrt zapuščajo z večjim razumevanjem in se radi vračajo.

Njihova pedagoška služba se je v 35 letih pedagoške dejavnosti živalskega vrta osebno srečala s 1,4 milijona obiskovalci, ki so se vključili v različne izobraževalne programe, so navedli v sporočilu za javnost. Drugi četrtek v novembru že peto leto praznujejo tudi mednarodni dan pedagogov živalskih vrtov in akvarijev.

Praznujejo učitelji, ki poučujejo v živalskih vrtovih in so člani evropske in svetovne zveze ZOO učiteljev. Med učitelji pa niso samo ZOO pedagogi, ampak tudi oskrbniki, kuratorji, nutricisti, veterinarska ekipa, ekipa vzdrževalcev, oddelek za marketing, računovodstvo in prodajo. V ekipi pa je bilo tudi več kot 200 študentov vodnikov, so dodali.