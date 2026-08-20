Se obeta velika sprememba v britanski kraljevi družini?

Piše: STA, G. B.

Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III., in njegova žena Meghan se nameravata po več kot šestih letih vrniti v Združeno kraljestvo, poročajo britanski mediji. Kralj je bil o selitvi obveščen v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi vojvoda in vojvodinja susseška ponovno opravljala kraljeve dolžnosti.

Harry in Meghan načrtujeta, da bosta z otrokoma do konca meseca zapustila ZDA in se naselila v zasebni rezidenci zunaj Londona. Sedemletni princ Archie in petletna princesa Lilibet sta že vpisana v britansko šolo, kjer se bo pouk začel septembra, poroča BBC.

Da se vojvoda in vojvodinja susseška nameravata vrniti v Združeno kraljestvo, je bil 77-letni kralj Karel obveščen v nedeljo. Monarh je po poročanju medijev pozdravil priložnost, da bo pogosteje videl družino para.

Britanski mediji poročajo, da si je par že izbral novo hišo, vendar to ne bo ena od številnih kraljevih rezidenc. Njun status se ne bo spremenil in ne bosta delovala kot aktivna člana kraljeve družine.

41-letni Harry se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, nato pa se je po razkolu s kraljevo družino skupaj z Meghan preselil v Kalifornijo. Spor se je še poglobil, ko je leta 2023 izšla Harryjeva knjiga spominov (Spare).

Novica o selitvi prihaja po tem, ko sta Harry in Meghan v začetku julija z otrokoma obiskala Združeno kraljestvo z otrokoma. Med obiskom sta se zasebno sestala tudi s kraljem. Pred tem je Harry skupaj z otrokoma svojo domovino obiskal leta 2022 med praznovanjem platinastega jubileja kraljice Elizabete II.

Lani je Harry izgubil sodno bitko z britansko vlado glede svojega varovanja, nakar je dejal, da družine ne more varno pripeljati v državo.

Ob konfliktu z očetom in starejšim bratom, princem Williamom, je ta odločitev pomenila, da je kralj svoja vnuka Archieja in Lilibet komajda kdaj videl, odkar sta se rodila. Harry je lani dejal, da se želi pobotati z očetom, ki so mu pred dvema letoma diagnosticirali raka in se od takrat zdravi.