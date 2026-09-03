(AKTUALNO) Raziskovalec Tomaž Ivešić bo v projektu ERC raziskoval skupne identitete nekdanjih socialističnih držav

Piše: STA, P. J.

Raziskovalec Tomaž Ivešić je prejel projekt ERC za začetek samostojne raziskovalne kariere, v katerem bo preučeval, kako so se v Jugoslaviji, Češkoslovaški in Sovjetski zvezi oblikovale in razvijale skupne identitete ter zakaj so po razpadu držav nekatere preživele, druge pa izginile. Petletni projekt je vreden 1,8 milijona evrov.

Na razpis Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) je tokrat prispelo kar 4807 prijav z vsega sveta, kar je petina več kot preteklo leto, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.

Za financiranje so izbrali 421 projektov, ki jih bodo vodili mlajši raziskovalci in raziskovalke. Med njimi je tudi raziskovalni projekt z naslovom IMAGiNE – Socialistični imaginarij jugoslovanstva, češkoslovaštva in sovjetstva, ki ga bo na Študijskem centru za narodno spravo vodil Tomaž Ivešić.

Z raziskovalnim projektom želi Ivešić pokazati, kako so v Jugoslaviji, Češkoslovaški in Sovjetski zvezi gradili občutek skupne pripadnosti, zakaj so se skupne identitete razvijale različno ter zakaj so po razpadu teh držav nekatere preživele, druge pa skoraj povsem izginile.

Njegova raziskovalna skupina bo pregledovala arhive, časopise, pisma, peticije, raziskave javnega mnenja, dnevnike in spomine ter primerjala pogled političnih oblasti z izkušnjami prebivalcev. Projekt bo po navedbah raziskovalcev pokazal, kako so se ideje o skupni državi in skupni identiteti oblikovale “od zgoraj”, kako so jih širili strokovnjaki in institucije ter kako so jih ljudje sprejemali, prilagajali ali zavračali.

Študijski center za narodno spravo bo projekt ERC gostil prvič. S tem se kot javni zavod pridružuje krogu slovenskih ustanov, ki gostijo projekte ERC, med katerimi so bile doslej predvsem javne raziskovalne organizacije. Gre tudi za tretji projekt ERC za začetek samostojne raziskovalne kariere na področju zgodovine v Sloveniji, so še sporočili z ministrstva.