Kirbiš Rojs: Prizadevamo si za pospešitev izvedbe projektov in koriščenje evropskih sredstev

Piše: C. R.

Ministrica dr. Monika Kirbiš Rojs in državni sekretar Rok Šimenc sta se danes v Centru Rog v Ljubljani udeležila 12. redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija. Člani sveta so razpravljali o izvajanju Dogovorov za razvoj regij v obdobju 2021–2027, prihodnjih usmeritvah regionalnega razvoja in pripravah na novo finančno obdobje 2028–2034.

Ministrica dr. Monika Kirbiš Rojs je predstavila ključne usmeritve Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ter poudarila pomen tesnega sodelovanja države, regij in lokalnih skupnosti pri načrtovanju in izvajanju razvojnih politik. Prednostni nalogi ministrstva sta uspešen zaključek programa kohezijske politike in Dogovorov za razvoj regij 2021–2027.

Ministrica je poudarila, da Vlada na tem področju ni podedovala dobrega stanja, zato se je ministrstvo situacije lotilo skrajno resno in pospešeno. V tem trenutku podatki kažejo, da je treba do konca decembra 2026 certificirati še 280 milijonov evrov, da Slovenija ne bi trajno izgubila evropskih kohezijskih sredstev. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj si zato z ostalimi resorji, regijami in upravičenci prizadeva za pospešitev izvedbe projektov in koriščenje evropskih sredstev. Ministrica je prepričana, da bo to v prihodnje zagotovo lažje, ko bodo vzpostavljene pokrajine, zato bo ministrstvo naredilo vse, da bi bile te tudi v tem mandatu realizirane.

Na seji so se dotaknili tudi priprav na novo programsko obdobje 2028–2034. Ministrstvo želi pri prihodnjem načrtovanju okrepiti pristop, po katerem bodo projekti in ukrepi izhajali iz razvojnih potreb in posebnosti posamezne regije, namesto enotnih rešitev za vse. Zagotovo pa bo ključno, da se na spremembe, ki jih bo novo finančno obdobje prineslo, pravočasno in uspešno prilagodijo vsi deležniki. Pogajanja na ravni Evropske unije so v tem trenutku zelo intenzivna, zato bodo prihodnji meseci ključni za oblikovanje dokončnih odgovorov na vsa odprta vprašanja.

Za uspešno koriščenje evropskih sredstev pa je ključna tudi debirokratizacija postopkov. Cilj prihodnje ureditve je zmanjšati podvajanja in število administrativnih korakov, poenotiti postopke in obrazce ter vzpostaviti učinkovitejši, uporabnikom prijaznejši sistem izvajanja evropskih sredstev.

Vir: MLSKRR