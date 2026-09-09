Dr. Boštjan M. Turk o gonji levice proti Izraelu ob odprtju veleposlaništva: “To je antisemitizem, kot ga je nosil Hitler …”

Piše: Sara Kovač (Nova24tv)

Slovenija bo danes dobila prvo rezidenčno izraelsko veleposlaništvo. Ob odprtju v Ljubljano prihaja tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar, dogodek pa spremljajo politični pritiski, protesti in pozivi k zaostrovanju odnosa do Izraela, ki prihajajo iz vrst tranzicijske levice, ki temo vse bolj izkorišča za mobilizacijo svojih volivcev, ideološko obračunavanje z vlado in krepitev protiizraelske politične retorike. O pomenu odprtja veleposlaništva, spremembi slovenske zunanje politike in vse ostrejši retoriki slovenske levice, ki očitno podpihuje sovraštvo do Judov, smo govorili s publicistom in političnim analitikom Boštjanom M. Turkom.

Analitik odprtje prvega rezidenčnega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji ocenjuje kot pomemben zunanjepolitični premik in znak, da se Slovenija po obdobju ohlajenih odnosov z Izraelom ponovno približuje zahodnemu prostoru. Pravi, da je šlo v času prejšnje vlade za zunanjo politiko, ki je bila zaznamovana z elementi nekdanje politike neuvrščenosti in ideološkimi refleksi prejšnjega sistema. Današnje približevanje Izraelu je zato vrnitev Slovenije v prostor Zahoda.

“Prejšnja zunanja politika vlade Roberta Goloba je podoživljala reflekse samoupravnega socializma in titoizma ter je kot taka težila k naravnim nasprotnikom Izraela. Na ta način se je Slovenija ne samo v Evropi, ampak tudi na območju nekdanje Jugoslavije močno osamila. Spomnimo, da imata tako Hrvaška kot Srbija zelo pozitiven odnos do Izraela. S tem se vračamo nazaj v normalnost, s čimer se tako ali tako ukvarja sedanja vlada”, je dejal M. Turk.

O protestih: “Levica govori eno, misli drugo in dela tretje”

Odprtje veleposlaništva spremljajo tudi pozivi k protestom. Inštitut 8. marec je napovedal protest proti odprtju, iz dela slovenske levice pa prihajajo zahteve po zaprtju izraelskega veleposlaništva, prekinitvi gospodarskih odnosov z Izraelom in celo po izstopu Slovenije iz Nata. Turk takšno ravnanje vidi kot politično taktiziranje. “Levica govori eno, mislijo drugo in delajo tretje,” pravi. Spomnil je tudi na glasovanje o priključitvi Slovenije tožbi Južne Afrike proti Izraelu. Po njegovem mnenju je takratno ravnanje pokazalo odnos dela slovenske politike do Izraela.

Današnje aktivnosti levice pa Turk razume predvsem kot poskus pridobivanja političnih točk. “Oni imajo te skrajnosti, ki se spogledujejo z najbolj mračnimi stvarmi zgodovine. Kar se gredo oni, je antisemitizem,” meni Turk. Ob tem je potegnil tudi zgodovinsko vzporednico z nacizmom: “Kdo je bil pravi nosilec antisemitizma, je znano, to so bili nacisti in Hitler. Nacisti so bili nacionalni nacisti, oni pa so internacionalni socialisti”.

Grafiti proti Izraelcem so po vsej verjetnosti delo nevladnih organizacij

V Sloveniji se medtem pojavljajo tudi grafiti z napisi, kot je “Izraelci niso dobrodošli”, ter drugi zapisi, usmerjeni proti Izraelu in Judom. Turka smo vprašali, kaj po njegovem mnenju spodbuja takšno sovražno retoriko in ali k temu prispeva tudi slovenska levica. “Seveda. Kdo to piše?” je dejal Turk. Po njegovih besedah naj bi za delom tovrstnih aktivnosti stale organizirane nevladne organizacije, za katere meni, da so lahko tudi financirane iz javnih sredstev. “To pišejo organizirane in morda celo iz proračuna plačane nevladne organizacije, bogato založene,” je dejal.

Turk je ob tem omenil tudi povezave s fundacijami Georgea Sorosa in dodal da gre za širšo organizirano mrežo. “To so enotne komande, to je vse plačano. To nihče ne dela iz prepričanja,” je sklenil.