Intereuropa uradni logistični partner Expa 2027 v Beogradu

Piše: STA; P.J.

Intereuropina družba v Srbiji bo kot uradni logistični partner na svetovni razstavi Expo 2027 Beograd skrbela za logistične tokove enega največjih mednarodnih dogodkov v regiji. Od oktobra 2026 do decembra prihodnje leto bo celotna skupina zagotavljala logistično podporo pri pripravi, izvedbi in zaključnih aktivnostih dogodka.

Expo 2027 bo potekal od 15. maja do 15. avgusta 2027 in bo združil države, mednarodne organizacije, podjetja in obiskovalce z vsega sveta. “Za logistiko bo to pomenilo velik in kompleksen sistem, v katerem bo treba usklajevati premike blaga, materialov, opreme in vozil ter zagotoviti njihovo pravočasno dostavo na različne lokacije znotraj prizorišča in zunaj njega,” so danes sporočili iz Intereurope. Ta bo upravljala logistične tokove vozil, blaga, materialov in opreme proti lokaciji Expo v Surčinu, z nje ter med različnimi deli kompleksa.

Za izvedbo logističnih storitev na prizorišču je bila izbrana Intereuropina odvisna družba A.D. Intereuropa, logističke usluge, Dobanovci, so dodali. “Obseg projekta bo zahteval dobro usklajevanje kadrov, transportne in logistične infrastrukture ter informacijske podpore. Logistične rešitve bodo morale upoštevati različne vrste blaga in posebne zahteve razstavljavcev, tudi potrebe po skladiščenju v nadzorovanih temperaturnih pogojih.

Pri dogodku takšnega obsega je zato pomembno, da je vsak logistični proces načrtovan vnaprej in usklajen z dogajanjem na prizorišču,” so pojasnili. Expo 2027 bo imel poleg promocijskega tudi pomemben gospodarski učinek za Srbijo in širšo regijo. Dogodek bo ustvaril številne poslovne priložnosti za podjetja, ki bodo sodelovala pri njegovi pripravi in izvedbi, logistika pa bo pri tem ena od ključnih podpornih dejavnosti.